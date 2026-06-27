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সল্টলেকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে চলন্ত গাড়িতে বিধ্বংসী আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন তিন পরীক্ষার্থী

Paschim Medinipur: পরীক্ষা দিতে সল্টলেকে যাচ্ছিলেন তিন পরীক্ষার্থী। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় গাড়িতে আগুন লাগে। চালকের বুদ্ধিতে সবাই নিরাপদে নেমে পড়েন। তাই বড় বিপদ ঘটেনি।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 27, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:24 AM IST
সল্টলেকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে চলন্ত গাড়িতে বিধ্বংসী আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন তিন পরীক্ষার্থী
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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সল্টলেকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে চলন্ত গাড়িতে বিধ্বংসী আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন
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