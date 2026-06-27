/সল্টলেকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে চলন্ত গাড়িতে বিধ্বংসী আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন তিন পরীক্ষার্থী

ই গোপী: পরীক্ষা দিতে কলকাতার সল্টলেকে যাওয়ার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। চলন্ত প্রাইভেট গাড়িতে আচমকাই আগুন। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে গোটা গাড়ি। চালকের তৎপরতায় গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে প্রাণে বাঁচেন তিন পরীক্ষার্থী ও চালক। শনিবার ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তেমাথানি–ডেবরা রাজ্য সড়কের ডেবরা পিডব্লিউডি অফিস সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনজন পরীক্ষার্থী একটি প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে কলকাতার সল্টলেকে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন। ডেবরা পিডব্লিউডি অফিসের কাছে পৌঁছতেই গাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন চালক। বিপদের আশঙ্কা বুঝে তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি রাস্তার ধারে থামিয়ে সকল যাত্রীকে নিরাপদে নামিয়ে দেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো গাড়িটিকে গ্রাস করে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে চার চাকার গাড়িটি। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ততক্ষণে আগুনের তীব্রতায় গাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডেবরা থানার পুলিস। পুলিস ঘটনাস্থল ঘিরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, যান্ত্রিক ত্রুটির জেরেই গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটতে পারে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ জানতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি বা আহতের খবর না থাকলেও, ভোরের নির্জন রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। চালকের উপস্থিত বুদ্ধির কারণেই বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।
অন্যদিকে, চিকিৎসকের গাড়িতে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশের একটি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল জেসিবি গাড়ি। ঘটনায় আহত ২জন । ডায়মন্ড হারবারের হুগলি নদী তীরবর্তী এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি জেসিবি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি চিকিৎসকের গাড়িতে ধাক্কা মারে। এরপর সেটি সোজা রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। ঘটনায় দোকানটি ভেঙে পড়ে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি জেসিবি গাড়িতে থাকা এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক জেসিবির চালক। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিস।
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