English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Suvendu Adhikari PA Death: সিসিটিভির ফুটেজে গুরুত্বপূর্ণ ক্লু, শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক খুনে ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য

Suvendu Adhikari PA Death: সিসিটিভির ফুটেজে গুরুত্বপূর্ণ ক্লু, শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক খুনে ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য

Suvendu Adhikari PA Death: নিজাম প্যালেস থেকে বেরিয়ে মধ্যমগ্রামে তাঁর বাড়িতে যাচ্ছিলেন চন্দ্রনাথ রথ। কখন চন্দ্রনাথ নিজাম প্যালেস থেকে বের হলেন, কখন তিনি মধ্যমগ্রাম পৌঁছলেন তার খুঁটিনাটি সবকিছু তথ্যই ছিল হামলাকারীদের কাছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 7, 2026, 07:15 AM IST
Suvendu Adhikari PA Death: সিসিটিভির ফুটেজে গুরুত্বপূর্ণ ক্লু, শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক খুনে ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য
-চন্দ্রনাথ রথ

পিয়ালী মিত্র: সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করেই খুন। রীতিমত রেইকি করে খুন করা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে। এমনটাই বলছে পুলিস এবং শুভেন্দু অধিকারী। মধ্যমগ্রামের যে জায়গায় হামলা হয়েছে সেই জায়গার আসপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আজ ভোরবেলা চন্দ্রনাথ রথের গাড়ি পরীক্ষা করতে আসে ফরেনসিক টিম। তারা গাড়ি পরীক্ষা করে এবং সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে ফরেন্সিক টিম চলে যায় সেই স্থানে যেখানে গুলি চালানো হয়েছিল। সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় এবং নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি যে গাড়িটি দুষ্কৃতীরা রেখে চলে যায় সেই গাড়িটিও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। 

Add Zee News as a Preferred Source

চাঞ্চল্যকর এই অপারেশনে ব্যবহার করা হয় একটি গাড়ি ও বাইক। অনুমান করা হচ্ছে আততায়ীরা এক গাড়ি করে এসে চন্দ্রনাথ রথের গাড়িটিকে সামনে থেকে আটকে দেয়। আর তার পরই বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলের অদূরেই সেই গাড়িটিকে আটক করেছেন তদন্তকারীরা। সেই গাড়িটির যে নম্বর প্লেট রয়েছে তা নকল। যে নম্বর প্লেটটি লাগানো ছিল সেই নম্বরের গাড়িটি শিলিগুড়িতে রেজিস্ট্রেশন। তার মালিক শিলিগুড়ির। গাড়িটিও শিলিগুড়িতে রয়েছে। সেটির সঙ্গে চন্দ্রনাথের উপরে হামলার গাড়ির মডেল ও রং একেবারেই এক। 

আরও পড়ুন-গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর গুলি: মধ্যমগ্রামে খুন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক

আরও পড়ুন-রাজ্যে প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে,পরিকল্পনামাফিক খুন: শুভেন্দু

এদিকে, এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ পরীক্ষা করে কিছু ক্লু পেয়েছে পুলিস। নিজাম প্যালেস থেকে বেরিয়ে মধ্যমগ্রামে তাঁর বাড়িতে যাচ্ছিলেন চন্দ্রনাথ রথ। কখন চন্দ্রনাথ নিজাম প্যালেস থেকে বের হলেন, কখন তিনি মধ্যমগ্রাম পৌঁছলেন তার খুঁটিনাটি সবকিছু তথ্যই ছিল হামলাকারীদের কাছে। ফলে একেবারেই গোটা বিষয়টি পরিকল্পিত তা স্পষ্ট। পরিকল্পনা করেই মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় চন্দ্রনাথের গাড়ির সামনে অফেন্ডিং গাড়িটিকে এনে রাস্তা ব্লক করা হয়। তার পর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালানো হয় চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে। কমপক্ষে ১০-১২ রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনাস্থল ও গাড়িতে থেকে যেসব কার্তুজের খোল পাওয়া গিয়েছে তা পরীক্ষা করে বোঝার চেষ্টা হচ্ছে কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। তদন্তকারীদের হাতে কিছু তথ্য় এসেছে। তবে কী কারণে খুন সেই মটিভ এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনাটি ভোট পরবর্তী হিংসার সঙ্গে জড়িত নাকি এর পেছনে অন্য কোনও বিষয় রয়েছে তা জানার চেষ্টা চলছে। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট যে একেবারে প্রফেশনাল কায়দায় খুন করা চন্দ্রনাথকে। উল্লেখ্য, ১৮ বছর বায়ুসেনায় চাকরি করার পরে চন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন একটি বেসরকারি সংস্থায়। ২০১৯ সাল থেকে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ছিলেন চন্দ্রনাথ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Suvendu Adhikari PA deathChandranath Rath DeathMadhyamgram encounter
পরবর্তী
খবর

Suvendu Adhikari PA Killed: রাজ্যে প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে,পরিকল্পনামাফিক খুন: শুভেন্দু
.

পরবর্তী খবর

West Bengal BJP Oath Ceremony: শনিবারের গেরোয় বদলে গেল সময়, নতুন সরকারের শপথগ্রহণ কখন?