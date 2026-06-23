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৪০ লাখ দিলেই বিধায়ক পদের টিকিট! মারাত্মক অভিযোগ অভিষেকের PA, আইপ্যাক কর্তা প্রতীকের বিরুদ্ধে

জমি কেলেঙ্কারি ও চাকরি দুর্নীতির পর এবার দলীয় টিকিট বিক্রির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল। তৃণমূলের প্রার্থী পদে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে ৪০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কৃষ্ণনগর সিজিএম জেলা আদালতে মামলা দায়ের করা হল।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 23, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:42 PM IST
৪০ লাখ দিলেই বিধায়ক পদের টিকিট! মারাত্মক অভিযোগ অভিষেকের PA, আইপ্যাক কর্তা প্রতীকের বিরুদ্ধে

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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