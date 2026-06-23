/৪০ লাখ দিলেই বিধায়ক পদের টিকিট! মারাত্মক অভিযোগ অভিষেকের PA, আইপ্যাক কর্তা প্রতীকের বিরুদ্ধে

অনুপ কুমার দাস: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালা পিএ সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা। তৃণমূলের প্রার্থী পদে টিকিট পাওয়ার জন্য ঘুষ, ৪০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। জমি কেলেঙ্কারি, চাকরি দুর্নীতির পর এবার দলীয় টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের তালিকায় আছেন, আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনও। তার বিরুদ্ধেও মামলা। ভূরি ভূরি অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।
জমি কেলেঙ্কারি ও চাকরি দুর্নীতির পর এবার দলীয় টিকিট বিক্রির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। তৃণমূলের প্রার্থী পদে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে ৪০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কৃষ্ণনগর সিজিএম জেলা আদালতে মামলা দায়ের করা হল। অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন আইপ্যাক (I-PAC) কর্তা প্রতীক জৈন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের PA সুমিত রায় এবং আইপ্যাক এজেন্ট রিঙ্কি মল্লিক। আইনজীবী মারফত আদালতে এই মামলা দায়ের করেছেন প্রণয় কুমার ঘোষ চৌধুরী। তবে মূল অভিযোগকারী নিজের নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক।
মামলার নথিতে আইনজীবী জানিয়েছেন, নদীয়ার ৭৯ নম্বর পলাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী করে দেওয়া হবে- এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির কাছ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে কৃষ্ণনগর শহরের নক্ষত্র ভবনের সামনে একটি নির্জন রাস্তায় এই টাকা দেওয়া হয়। টাকা নিতে আসা মহেন্দ্রা স্করপিও গাড়িটির নম্বর ছিল WB 20 H 6033।
অভিযোগ, টাকা নিয়েও শেষ পর্যন্ত ওই কেন্দ্রে প্রার্থী পদ দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে রুকবাণু রহমানকে প্রার্থী করে তৃণমূল। এরপর টাকা ফেরত চাইতে গেলে অভিযোগকারীকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয়।
এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আইনজীবী জানান, 'সুমিত রায় (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ), প্রতীক জৈন (আইপ্যাক) এবং রিঙ্কি মল্লিক (আইপ্যাক এজেন্ট)- এই তিনজনের নামে সোমবার কৃষ্ণনগর সিজিএম জেলা আদালতে একটি কমপ্লেন কেস দায়ের হয়েছে। অজ্ঞাত এক ব্যক্তির কাছ থেকে পলাশিপাড়া বিধানসভায় প্রার্থী করার নাম করে নগদ ৪০ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল।'
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর সাংবাদিক বৈঠকে এই নিয়ে বিস্তারিত চর্চা শুরু হয়। পরপর এমন দুর্নীতি ও দলীয় টিকিট বিক্রির অভিযোগে শাসকদলের অন্দরেও অস্বস্তি বেড়েছে।
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