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টাকা ফেললেই এ দেশে নাগরিকত্ব? রফিক থেকে সিরাজ সেজে ২০২৬-এর বিধানসভায় ভোট! ধৃত ৩ বাংলাদেশি

Bangladeshi Detained: রফিক হয়ে গেলেন সিরাজ! কালনায় ২০২৬-এর ভোটেও দিলেন দেদার ছাপ্পা? টাকা দিয়ে ভোটার কার্ড বানিয়ে ধৃত ৩ বাংলাদেশি। কালনায় পুলিসের জালে

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 24, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:24 PM IST
টাকা ফেললেই এ দেশে নাগরিকত্ব? রফিক থেকে সিরাজ সেজে ২০২৬-এর বিধানসভায় ভোট! ধৃত ৩ বাংলাদেশি
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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