/টাকা ফেললেই এ দেশে নাগরিকত্ব? রফিক থেকে সিরাজ সেজে ২০২৬-এর বিধানসভায় ভোট! ধৃত ৩ বাংলাদেশি

সঞ্জয় রাজবংশী: তৃণমূল সরকারের আমলে বাংলাদেশ থেকে এসে পয়সার বিনিময় ভোটার কার্ড তৈরি। শুধু ভোটার কার্ড তৈরি নয়, ভোটার কার্ডে নিজের নাম পাল্টে ফেলে রফিক থেকে হয়ে গেলেন সিরাজ। ঘটনা অদ্ভুত শুনতে লাগলেও এস আই আর এর সংশোধনী তালিকাতেও তা ধরা পড়েনি। এবারের ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে দিয়েছেন তিনি ভোটও। এমনই চাঞ্চল্যকর বিষয় সামনে এসেছে এদিন বুধবার।
কালনা থানার অন্তর্গত সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের তাঁতীপাড়া মল্লিক বাগান এলাকায় এমনি তিন সন্দেহভাজন বাংলাদেশীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করল কালনা থানার পুলিস। আটক হওয়া ব্যক্তিরা হলেন রফিক শেখ ওরফে সিরাজ, তার স্ত্রী জরিনা শেখ এবং ওই একই এলাকায় থাকা হানিফ শেখ কেউ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিস। যদিও হানিফের স্ত্রী আকলিমা বিবির অভিযোগ, তার স্বামী বাংলাদেশী নয়, বনগাঁ পাঁচপোতা এলাকায় তার স্বামীর বাড়ি, তারা এদেশীয়।
এ বিষয়ে রফিক শেখ এবং তার স্ত্রী জরিনা শেখ তারা দুজনই স্বীকার করে নিয়েছেন তারা বাংলাদেশ থেকে এসে পয়সার বিনিময় এদেশে ভোটার কার্ড বানিয়ে ছিলেন। স্থানীয় এলাকার এক যুবক সেলিম শেখকে দিয়ে তারা এই কাজ করিয়ে ছিলেন পয়সার বিনিময় বলে জানিয়েছেন। যদিও অভিযোগ ওঠা সেলিম শেখ এদিন বাড়ি ছিলেন না তার দাদা সিরাজ শেখ তিনি বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে ভাই যুক্ত নয়।
অন্যদিকে তার নাম ব্যবহার করে ভুয়ো ভোটার কার্ড তৈরি করেছে রফিক। অন্যদিকে সিরাজের ভোটার কার্ডে তার নাম হয়ে রয়েছে মিরাজ। তাহলে প্রশ্ন একটাই উঠছে, তৃণমূল আমলে পয়সার বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে আশা মানুষদের নাম কিভাবে পাল্টে ফেলে, এ রাজ্যে বাস করছেন বাংলাদেশিরা? এই ঘটনা সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।
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