English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Humayun Kabir Babri Masjid Donations: হুমায়ুন কবীরের 'বাবরি' মসজিদের জন্য দানপাত্রে টাকার পাহাড়! ট্রাঙ্ক-বাক্স মিলিয়ে কোটি কোটি টাকা...

Humayun Kabir's Proposed Babri Mosque: মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও হয়ে গিয়েছে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে যে অংশে হুমায়ুনের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ তৈরি হবে সেই এলাকার পাশের জমিতে ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে স্তূপাকার ইট। রয়েছে অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীও। এদিকে চলছে টাকা গোনার কর্মযজ্ঞ।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 9, 2025, 07:33 PM IST
Humayun Kabir Babri Masjid Donations: হুমায়ুন কবীরের 'বাবরি' মসজিদের জন্য দানপাত্রে টাকার পাহাড়! ট্রাঙ্ক-বাক্স মিলিয়ে কোটি কোটি টাকা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হুমায়ুনকে ঘিরে বিতর্ক আর দান যেন সমানতালে চলছে। তৃণমূল থেকে সাসপেন্ডে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ( suspended Trinamool Congress MLA Humayun Kabir) সম্প্রতি বাবরি মসজিদ (Humayun Kabir's Proposed Babri Mosque) তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন। আর তার পর থেকেই উপচে পড়ছে তাঁর দানবাক্স (Donations for proposed Babri Masjid-style mosque) তিনি মুর্শিদাবাদে (Murshidabad) এই মসজিদটি তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছেন। যার জন্য হুমায়ুনের দাবি, এখনই জমা পড়েছে ৩ কোটি টাকা (nearly Rs 3 crore)!

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Fire in Office WATCH: ভয়াবহ আগুন অফিসে! দ্রুত ছড়াল লেলিহান শিখা! টিফিন খেতে-খেতেই মর্মান্তিক মৃত্যু বহু জনের...দেখুন ভয়াল ছবি...

মোট ১২ ট্রাঙ্ক

মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও হয়ে গিয়েছে। আর তার মধ্যেই হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের জন্য উপচে পড়ল দানপাত্র। মোট ১২টি ট্রাঙ্ক ও বস্তায় জড়ো করা হয়েছে দানের টাকা। বাবরি মসজিদের জন্য দানের টাকা গুনতে ৩০ জন লোককে নিয়োগ করা হয়েছে! যন্ত্র দিয়ে চলছে টাকা গোনার এই কাজ। 

আরও পড়ুন: New Tariff on India: ফের শুল্ক-বোমা! এবার ভাতের থালায় হাত বাড়ালেন ট্রাম্প! মহার্ঘ হবে চাল? পুতিনের ভারত-সফরে খেপে গিয়েই কি...

দান গণনা

এখনও পর্যন্ত ৬টি ট্রাঙ্ক ও বস্তার টাকা পুরোপুরি গোনা হয়েছে বলে খবর। জানা যাচ্ছে, ৬টি ট্রাঙ্ক ও বস্তার টাকা গোনার কাজ শেষ হয়েছে। ওই ৬টি ট্রাঙ্ক ও বস্তায় গোনা টাকার মূল্য ৩৭ লক্ষ ৩৩ হাজার। আরও ৬টি ট্রাঙ্ক ও বস্তার টাকা গোনা শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে শুধু ব্যাঙ্কেই জমা পড়েছে ২ কোটি ১০ লক্ষের বেশি টাকা, দাবি হুমায়ুন কবীরের।  শোনা গিয়েছে, মাঝে টাকা গোনার কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল কারণ টাকা গোনার যে মেশিন আনা হয়েছিল, তা কাজ করতে করতেই বিকল হয়ে যায়।

সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ 

জানা গিয়েছে, হুমায়ুন কবীর প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে টাকা সংগ্রহের জন্য রাখা দানবাক্সে বিদেশি মুদ্রাও জমা পড়েছে। সেখানে রয়েছে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশের দানও। বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা জমা পড়েছে বাক্সে। এবং আরও অনেক নতুন নতুন দানপাত্র পৌঁছচ্ছে হুমায়ুন কবীরের রেজিনগরের বাড়িতে। সব একত্রিত করে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে যে অংশে হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ তৈরি করা হবে সেই এলাকার পাশের জমিতে ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে স্তূপাকার ইট। রয়েছে অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীও-- রড, বালি, সিমেন্ট।

আরও পড়ুন: Supreme Court on SIR BIG: মুসলিমদের SIR হবে না এ রাজ্যে? বিশাল বড় কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট! শীর্ষ আদালত বলল,... ১৭ ডিসেম্বরই...

সর্বশেষ ৩ কোটি

তবে সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ১২টি বাক্স  থেকে ৫৭ লক্ষ টাকা মিলেছে দানবাক্স থেকে। আর কিউআর কোড থেকে মিলেছে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ। মানে, ৩ কোটি পেরিয়ে গেল মোটা টাকা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Humayun KabirHumayun Kabir Babri MasjidSuspended TMC MLA Humayun KabirHumayun Kabir’s Babri-Style MosqueBabri Mosque Drive Raises Nearly ₹3 CroreHumayun Kabir Murshidabad Babri MasjidHumayun Kabir Babri Masjid DonationsRejinagar in MurshidabadTwelve donation boxes
পরবর্তী
খবর

Chandannagar Robbery: টার্গেট একাকী বৃদ্ধা! 'সব নিয়ে নাও প্রাণে মেরো না', ভরসন্ধেয় শহরে দুঃসাহসিক ডাকাতি...
.

পরবর্তী খবর

Moody's On IndiGo Crisis: ইন্ডিগোর বিমান সংকট নিয়ে মুডির কড়া সমালোচনা, পরিকল্পনা ও সম...