Humayun Kabir Babri Masjid Donations: হুমায়ুন কবীরের 'বাবরি' মসজিদের জন্য দানপাত্রে টাকার পাহাড়! ট্রাঙ্ক-বাক্স মিলিয়ে কোটি কোটি টাকা...

Humayun Kabir Babri Masjid Donations: হুমায়ুন কবীরের 'বাবরি' মসজিদের জন্য দানপাত্রে টাকার পাহাড়! ট্রাঙ্ক-বাক্স মিলিয়ে কোটি কোটি টাকা...
Humayun Kabir's Proposed Babri Mosque: মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও হয়ে গিয়েছে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে যে অংশে হুমায়ুনের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ তৈরি হবে সেই এলাকার পাশের জমিতে ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে স্তূপাকার ইট। রয়েছে অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীও। এদিকে চলছে টাকা গোনার কর্মযজ্ঞ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হুমায়ুনকে ঘিরে বিতর্ক আর দান যেন সমানতালে চলছে। তৃণমূল থেকে সাসপেন্ডে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ( suspended Trinamool Congress MLA Humayun Kabir) সম্প্রতি বাবরি মসজিদ (Humayun Kabir's Proposed Babri Mosque) তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন। আর তার পর থেকেই উপচে পড়ছে তাঁর দানবাক্স (Donations for proposed Babri Masjid-style mosque) তিনি মুর্শিদাবাদে (Murshidabad) এই মসজিদটি তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছেন। যার জন্য হুমায়ুনের দাবি, এখনই জমা পড়েছে ৩ কোটি টাকা (nearly Rs 3 crore)!
মোট ১২ ট্রাঙ্ক
মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও হয়ে গিয়েছে। আর তার মধ্যেই হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের জন্য উপচে পড়ল দানপাত্র। মোট ১২টি ট্রাঙ্ক ও বস্তায় জড়ো করা হয়েছে দানের টাকা। বাবরি মসজিদের জন্য দানের টাকা গুনতে ৩০ জন লোককে নিয়োগ করা হয়েছে! যন্ত্র দিয়ে চলছে টাকা গোনার এই কাজ।
দান গণনা
এখনও পর্যন্ত ৬টি ট্রাঙ্ক ও বস্তার টাকা পুরোপুরি গোনা হয়েছে বলে খবর। জানা যাচ্ছে, ৬টি ট্রাঙ্ক ও বস্তার টাকা গোনার কাজ শেষ হয়েছে। ওই ৬টি ট্রাঙ্ক ও বস্তায় গোনা টাকার মূল্য ৩৭ লক্ষ ৩৩ হাজার। আরও ৬টি ট্রাঙ্ক ও বস্তার টাকা গোনা শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে শুধু ব্যাঙ্কেই জমা পড়েছে ২ কোটি ১০ লক্ষের বেশি টাকা, দাবি হুমায়ুন কবীরের। শোনা গিয়েছে, মাঝে টাকা গোনার কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল কারণ টাকা গোনার যে মেশিন আনা হয়েছিল, তা কাজ করতে করতেই বিকল হয়ে যায়।
সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ
জানা গিয়েছে, হুমায়ুন কবীর প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে টাকা সংগ্রহের জন্য রাখা দানবাক্সে বিদেশি মুদ্রাও জমা পড়েছে। সেখানে রয়েছে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশের দানও। বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা জমা পড়েছে বাক্সে। এবং আরও অনেক নতুন নতুন দানপাত্র পৌঁছচ্ছে হুমায়ুন কবীরের রেজিনগরের বাড়িতে। সব একত্রিত করে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে যে অংশে হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ তৈরি করা হবে সেই এলাকার পাশের জমিতে ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে স্তূপাকার ইট। রয়েছে অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীও-- রড, বালি, সিমেন্ট।
সর্বশেষ ৩ কোটি
তবে সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ১২টি বাক্স থেকে ৫৭ লক্ষ টাকা মিলেছে দানবাক্স থেকে। আর কিউআর কোড থেকে মিলেছে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ। মানে, ৩ কোটি পেরিয়ে গেল মোটা টাকা।
