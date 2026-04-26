West Bengal Assembly Election 20026: 'অনেক কষ্টে ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে, এবার ভোট না দিলে নাম কেটে যাবে'

West Bengal Assembly Election 20026: 'অনেক কষ্টে ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে, এবার ভোট না দিলে নাম কেটে যাবে'
Dilip Ghosh: মেয়েরা স্কুল কলেজে গেলে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। কেন? এটা কি বাংলাদেশ হয়ে গিয়েছে?
অনুপ দাস: এসআইআর নিয়ে এখনও কিছু মানুষের মনে আতঙ্ক করেছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ভোটার লিস্টে নাম উঠবে কিনা তা নিয়ে অনেকেই অপেক্ষায় রয়েছেন। এর মধ্যেই বড় কথা বলে দিলেন দিলীপ ঘোষ।
নদীয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বাপন ঘোষের সমর্থনে পলাশীতে এক সভায় দিলীপ ঘোষ বলেন, অনেক কষ্ট করে এসআইআরের মাধ্য়মে ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে। এবার যদি ভোট না দেন তাহলে পরেরবার কোর্টে যেতে হবে, নাম কেটে যাবে। তাই নিজের ভোট নিজে দিন, বিজেপিকে ভোট দিন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। দেখেছেন? পুলিস খুঁজে পাবেন না, সেন্ট্রাল ফোর্স বেশি। নির্ভয়ে ভোট দিন। ওদের হাতে যে লাঠি রয়েছে তা পিঠে পড়লে ৭ দিন হাসপাতালে। যে নেতারা আগে চমকাচ্ছিল, তাদের কলার ধরে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।
দিলীপ ঘোষ বলেন, কালকের দিনটা আর প্রচারের বাকী আছে। তার পরের দিন বিশ্রাম। তার পরদিন বাংলায় সরকার পরিবর্তনের ভোট। প্রথমবার ১৫২টি কেন্দ্রে ভোট হয়েছে। অমিত শাহ বলেছেন, ১১০টি সিট বিজেপির অলরেডি এসে গিয়েছে। ২৯ তারিখ সকাল সকাল উঠে ভোটকেন্দ্রে যাবেন। তারপর পদ্মফুল চিহ্নে বোতাম টিপে বিজেপি বিজয়ী করুন। আর একশোটা সিট আমাদের লাগবে। সেটা নদীয়ার লোককে বেশি করে করতে হবে। এবারের ভোট পরিবর্তনের ভোট। আপনার ভোট আপনার মনের মতো সরকার গঠনের ভোট। এতদিন আপনার ভোট আপনি নিজে দিতে পারতেন না। ভয় দেখানো হতো। যারা ভয় দেখাত তার এবার নিজেরাই ভয়ে ভয়ে আছে। তাদের রানী ভয় পেয়ে গিয়েছে। দিদির রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা খারাপ, রাস্তাঘাট খারাপ, জল খারাপ, আইনের তো নামমাত্র নেই, দিদির কথাবার্তা খারাপ, এখন মন খারাপ। ৪ তারিখের পর রিটার্মেন্ট। কালীঘাটে এক্স সিএম হিসেবে থাকবেন।
ধর্মীয় মেরুকরণের ইঙ্গিত করে বিজেপি নেতা বলেন, পলাসীতে মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষ রয়েছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এখানে ভাগাভাগি করে ভোট করা হতো। জেনে রাখুন, এরাজ্যে হিন্দুরা যত না অত্য়াচারিত, মুসলমানরা তার থেকে বেশি অত্যাচারিত। বেশি কেস খেয়েছে মুসলমানরা। বেশি জেলে গিয়েছে মুসলমানরা, বেশি গরিব মুসলমানরা। তাদেরকে জোর করে কেস দিয়ে টিএমসি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমি বলে যাচ্ছি যেদিন বিজেপি সরকার হবে সেদিন হিন্দুরা নিজের মতো বাঁচবে, মুসলমানরা ছাতি উঁচু করে বাংলায় থাকবে। এখানে দেশের সংবিধান-আইন মেনে যে থাকবে তার গায়ে কেউ হাতে দিতে পারবে না। কিন্তু যে হাতে আইন নেবে, অন্যকে কষ্ট দেবে সে যে-ই হোক তাকে জেলের ভাত খেতে হবে, বাংলাদেশে যেতে হবে।
দিলীপ বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের চাকরি করতে যেতে হচ্ছে মুম্বই, গুজরাতে। বয়স্কদের চিকিত্সার জন্য চেন্নাই, দিল্লি, ভেলোর যেতে হচ্ছে, কেন? মেয়েরা স্কুল কলেজে গেলে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। কেন? এটা কি বাংলাদেশ হয়ে গিয়েছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে বাংলাদেশ করে দিয়েছে। এটা হতে পারে না। মোদীজি বলেছেন ৫ বছরের জন্য বাংলাকে আমাদের হাতে তুলে দিন, আমরা সোনার বাংলা বানিয়ে দেব। এখানেই আপনারা চাকরি পাবেন। বাব-মার সেবা করতে পারবেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)