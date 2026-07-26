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লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শুঁয়োপোকায় ছেয়ে গিয়েছে ঘরদোর, রাস্তা! ভয়ংকর আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছেন গ্রামবাসীরা

Caterpillar Horror in Kalna Village: এলাকায় ব্যাপক হারে পাট চাষের ফলে শুঁয়োপোকার উপদ্রব বেড়েছে। পোকাগুলির লোম বাতাসে উড়ছে। উড়ে খাবার এবং পানীয় জলে পড়ছে। ত্বকে জ্বালা, চুলকানি, অ্যালার্জি-সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন এলাকার মানুষ।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 26, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:37 PM IST
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শুঁয়োপোকায় ছেয়ে গিয়েছে ঘরদোর, রাস্তা! ভয়ংকর আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছেন গ্রামবাসীরা
Image Credit: কোথা থেকে কীভাবে এল এত ভয়ংকর শুঁয়োপোকার দল?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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