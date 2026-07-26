/লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শুঁয়োপোকায় ছেয়ে গিয়েছে ঘরদোর, রাস্তা! ভয়ংকর আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছেন গ্রামবাসীরা

সঞ্জয় রাজবংশী: ভয়ংকর পরিস্থিতি! শুঁয়োপোকার দাপটে গ্রামছাড়া মানুষ। ভয়ংকর এই ছবি কালনায়! শুঁয়োপোকার ভয়াবহ উপদ্রবে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন কালনার পূর্বস্থলী-১ ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়কোবলা এলাকার বাসিন্দারা।
গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র
কী ঘটেছে? গত প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানে। এবং এখন তা ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে। বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অভিযোগ, অনেককে চিকিৎসার জন্য এমনকি হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, কয়েকটি পরিবার বাধ্য হয়ে সাময়িক ভাবে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।
কেন কালনায় এত পোকা?
স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় ব্যাপক হারে পাট চাষের ফলে শুঁয়োপোকার উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। পোকাগুলির শরীরের সূক্ষ্ম লোম বাতাসে উড়ছে। এবং সেসব উড়ে এসে খাবারে এবং পানীয় জলে পড়ছে। পড়ছে দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রেও। ফলে, ত্বকে জ্বালা, চুলকানি, অ্যালার্জি-সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন এলাকার মানুষ।
শুঁয়োপোকারা নিপাত যাক
বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে একাধিকবার জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তাদের তরফে। তাঁদের দাবি, সময়মতো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগ করা হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। এলাকাবাসীরা এখন দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন বিষয়টিতে। তাঁদের আবেদন, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ওষুধ ছড়িয়ে শুঁয়োপোকার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে আনা হোক এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াক প্রশাসন। বর্তমানে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে বড়কোবলা এলাকার বাসিন্দারা।
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