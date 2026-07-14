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১৮ বছরের লুকোচুরি শেষ! নাম বদলে উত্তরপ্রদেশের আশ্রম থেকেই CBI-এর জালে সুকান্ত ঘোষের খুনি শিবু

Sukanta Ghosh murder: গোরখপুরের রায়গঞ্জ রোড এলাকার সাউথ গান্ধী আশ্রমে ‘অখিলেশ কুমার শাহী’ নামে ভুয়ো পরিচয়ে আত্মগোপন করেছিল শিবু কুমার সিং। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 14, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:33 PM IST
১৮ বছরের লুকোচুরি শেষ! নাম বদলে উত্তরপ্রদেশের আশ্রম থেকেই CBI-এর জালে সুকান্ত ঘোষের খুনি শিবু
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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