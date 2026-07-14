/১৮ বছরের লুকোচুরি শেষ! নাম বদলে উত্তরপ্রদেশের আশ্রম থেকেই CBI-এর জালে সুকান্ত ঘোষের খুনি শিবু

পিয়ালি মিত্র: ১৮ বছর পর সিবিআইয়ের জালে পলাতক অভিযুক্ত। সুকান্ত ঘোষ খুন মামলায় বড় সাফল্য। প্রায় ১৮ বছর আগে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুকান্ত ঘোষের চাঞ্চল্যকর খুন! সেই মামলায় বড় সাফল্য পেল সিবিআই। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত শিবু কুমার সিং-কে মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গোরখপুরের রায়গঞ্জ রোড এলাকার সাউথ গান্ধী আশ্রমে ‘অখিলেশ কুমার শাহী’ নামে ভুয়ো পরিচয়ে আত্মগোপন করেছিল শিবু কুমার সিং। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তার হদিশ পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্রানজিট রিমান্ড অভিযুক্তকে বুধবার কলকাতায় নিয়ে আসা হবে। বুধবারই ধৃতকে আদালতে পেশ করবে সিবিআই।
কী এই সুকান্ত ঘোষ খুন মামলা?
২০০৭ সালের ৬ জুলাই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের চিড়িয়ামোড় এলাকার স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুকান্ত ঘোষ। পরদিন, ৭ জুলাই, লাটবাগানের জওহর কুঞ্জ এলাকার কাছে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তে শরীরে একাধিক (প্রায় ১৮টি) ছুরির আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। ঘটনাটি তৎকালীন সময়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।
প্রথমে ব্যারাকপুর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করে। তবে তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে সুকান্ত ঘোষের পরিবারের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়।
হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত
২০০৯ সালের ২৭ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যায়। তদন্ত শেষে ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রথম চার্জশিট এবং ২০১১ সালের ১৪ নভেম্বর সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করে সিবিআই। সেখানে শিবু কুমার সিং-সহ মোট চারজনকে অভিযুক্ত করা হয়।
২০১৬ সালে ‘Proclaimed Offender’
চার্জশিটের পরও শিবু কুমার সিং দীর্ঘদিন অধরা থেকে যায়। আদালতে হাজির না হওয়ায় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তাকে Proclaimed Offender বা পলাতক ঘোষিত অভিযুক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর প্রায় এক দশক ধরে বিভিন্ন রাজ্যে তার খোঁজ চালায় সিবিআই। অবশেষে ১৪ জুলাই ২০২৬ গোরখপুরে ভুয়ো পরিচয়ে লুকিয়ে থাকার সময় তাকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই।
এই গ্রেফতারির মাধ্যমে প্রায় ১৮ বছরের পুরনো এই বহুল আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচারপ্রক্রিয়ায় নতুন গতি আসবে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল।
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