/মুক্তি দূরের কথা, পুজোর মুখে বড় বিপাকে জেলবন্দি সুজিত বসু! CBI-র হাতে বিস্ফোরক তথ্য

অর্ণবাংশু নিয়োগী: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি সুজিত বসু। ইডির হাতে গ্রেফতার হন প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী। বর্তমানে তাঁর জামিনের মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন। তবে এবার আরও বিপাকে পড়তে চলেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী? ইডির পর এবার সরাসরি সিবিআইয়ের নজরে এসেছেন সুজিত। নতুন তথ্যের খোঁজে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের জাল আরও গোটাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।
পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত সিবিআই আগেই শেষ করেছিল। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। সিবিআই ফের এই মামলায় নতুন করে তদন্ত বা ‘ফারদার ইনভেস্টিগেশন’ শুরু করেছে। আর তদন্ত শুরু হতেই নতুন বেশ কিছু বিষয় সামনে উঠে আসছে।
সূত্রের খবর, নতুন দফার তদন্তে সুজিত বসুর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ইডিও বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণ সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে। সেই নথিপত্রেও দুর্নীতির সঙ্গে সুজিত বসুর সরাসরি যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে সূত্রের দাবি। সব মিলিয়ে, হাইকোর্টে জামিনের শুনানির মাঝেই সিবিআইয়ের এই তৎপরতায় প্রাক্তন মন্ত্রীর অস্বস্তি অনেকটাই বেড়ে গেল।
প্রসঙ্গত, গত সোমবার হাইকোর্টে সুজিত বসুর মামলায় শ্রীভূমি পুজোর উল্লেখ। সামনেই দুর্গাপুজো। শ্রীভূমি একটি নামকরা পুজো। এই পুজোর সঙ্গে সুজিত বসু যোগ রয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একথা উল্লেখ সুজিত বসুর আইনজীবী সব্যসাচী বন্দোপাধ্যায়ের। হাইকোর্টে সুজিত বসুর আইনজীবী সব্যসাচী বন্দোপাধ্যায় দাবি করেন, 'সুজিত বসুকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে।'
পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। সেই গ্রেফতারিকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন সুজিত বসু। সেই মামলার শুনানি চলাকালীন গত সোমবার সুজিত বসুর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, 'ইডি এখন দাবি করছে ৩০৪ জনকে বেআইনিভাবে সুপারিশ করেছেন সুজিত বসু। ইডির সঙ্গে সংযুক্ত কোনও অফেন্স নেই। ১১. ৫. ২৩ ইসিআইআর দায়ের করার তিন বছর পর গ্রেফতার। কারণ এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে। যে কোনও কেসে এরা তদন্তের শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। দক্ষিণ দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন পাঁচু গোপাল রায়। আমি ভাইস চেয়ারম্যান। সুতরাং পদের অপব্যবহার করে বেআইনিভাবে নিয়োগ আমি করতে পারব না। কোভিড পিরিয়ডে কীভাবে টাকা তোলা হবে? ২০০৫-০৬ সাল থেকে রেস্টুরেন্ট চলছে।' মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ সেপ্টেম্বর।
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