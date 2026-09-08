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মুক্তি দূরের কথা, পুজোর মুখে বড় বিপাকে জেলবন্দি সুজিত বসু! CBI-র হাতে বিস্ফোরক তথ্য

Sujit Bose: এদিকে সিবিআই শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পুনরায় তদন্ত শুরু করেছে। সিবিআই সূত্রের খবর পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলার ফারদার ইনভেস্টিগেশনে সুজিত বসুর বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য মিলেছে। এমনকি ইডি যে তথ্য তুলে দিয়েছে সিবিআই এর হাতে সেখানেও রয়েছে সুজিত বসুর যুক্ত থাকার তথ্য প্রমাণ, সূত্র।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited BySoumita Khan
Published: Sep 08, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:11 PM IST
মুক্তি দূরের কথা, পুজোর মুখে বড় বিপাকে জেলবন্দি সুজিত বসু! CBI-র হাতে বিস্ফোরক তথ্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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