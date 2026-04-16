CBSE 10th Result: বাংলার মেয়ের দুর্দান্ত সাফল্য, CBSE-তে ১০০% পেয়ে দেশে সম্ভাব্য প্রথম দমদমের অনিশা

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
CBSE Class 10 Result 2026 Topper: সিবিএসই অফিশিয়ালি কোনও মেধাতালিকা প্রকাশ না করলেও, ১০০ শতাংশ মার্কস পেয়ে দমদমের অনিশা যে দেশের মধ্যে অন্যান্য ১০০% মার্কস প্রাপক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রথম স্থানেই থাকবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 16, 2026, 12:12 PM IST
১০০% মার্কস প্রাপক অনিশা (বাঁদিকে), বোন অনিষ্কা (ডানদিকে)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবারই দেশজুড়ে প্রকাশিত হয়েছে সিবিএসই ক্লাস টেনের রেজাল্ট। আর সেই রেজাল্ট বেরতেই খুশির হাওয়া দমদমের কালিন্দী হাউজিংয়ের ঘোষবাড়িতে। ঘোষবাড়ির  ‘বড় মেয়ে’ অনিশা এবার সিবিএসই ক্লাস টেনের পরীক্ষার্থী ছিল। রেজাল্ট বেরতেই দেখা যায় ১০০ পার্সেন্ট পেয়েছে অনিশা। ১০০ শতাংশ মার্কস পেয়ে সারা দেশে সম্ভাব্য প্রথম স্থানে রয়েছে অনিশা। 

যদিও সিবিএসই অফিশিয়ালি কোনও মেধাতালিকা প্রকাশ করে না। তবে ১০০ শতাংশ মার্কস পেয়ে অনিশা যে দেশের মধ্যে অন্যান্য ১০০% মার্কস প্রাপক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রথম স্থানেই থাকবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। অনিশার যমজ বোন অনিষ্কাও ছিল এবারের সিবিএসই দশমের পরীক্ষার্থী। সে পেয়েছে ৯৯.২ পার্সেন্ট। ক্লাস ইলেভেনে দুই বোনই সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করবে একই স্কুলে। এমনটাই জানিয়েছে পরিবার।

প্রসঙ্গত, এ বছর থেকেই সিবিএসই একটি নতুন সিস্টেম চালু করেছে। যেখানে পরীক্ষার্থীরা চাইবে পরীক্ষায় প্রাপ্ত মার্কসের ভিত্তিতে দ্বিতীয় দফায় ‘ইমপ্রুভমেন্ট টেস্ট’–এ বসতে পারবে বলে জানিয়েছে বোর্ড। যেখানে সর্বাধিক তিনটি বিষয়ে আবার পরীক্ষা দেওয়া যাবে। সেই পরীক্ষা হবে মে মাসে। এবছর সিবিএসই দশমের পরীক্ষায় সারা দেশে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৩.৭০% পাস করেছে। পাসের হার গতবারের থেকে সামান্য বেশি। 

পশ্চিমবঙ্গের সিবিএসই স্কুলগুলি পড়ে ভুবনেশ্বর রিজিয়নের মধ্যে। এই রিজিয়নে পাসের হার খানিকটা কম, ৯৪.৬৭%। ১১ নম্বরে রয়েছে ভুবনেশ্বর রিজিয়ন। প্রথম স্থানে রয়েছে কেরালার তিরুবনন্তপুরম রিজিয়ন। সেখানে পাসের হার ৯৯.৭৯%। কলকাতার অনেক স্কুলে সায়েন্স সাবজেক্ট, বিশেষ করে অঙ্কের ফল খারাপ হওয়ায় সার্বিক হারে প্রভাব পড়েছে বলে মনে করছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

