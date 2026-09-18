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বোনাসের পর আরও বড় সুখবর! চা শ্রমিকদের জন্য ৩১২ কোটির অনুমোদন, কী কী হবে এই টাকায়?

Tea garden development: ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে। কেন্দ্রের এই অনুমোদনের ফলে উত্তরবঙ্গের প্রায় ৩ লক্ষেরও বেশি চা শ্রমিক পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। 

Reported ByKamalakshya Bhattacharya
Published: Sep 18, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:27 PM IST
বোনাসের পর আরও বড় সুখবর! চা শ্রমিকদের জন্য ৩১২ কোটির অনুমোদন, কী কী হবে এই টাকায়?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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