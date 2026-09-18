/বোনাসের পর আরও বড় সুখবর! চা শ্রমিকদের জন্য ৩১২ কোটির অনুমোদন, কী কী হবে এই টাকায়?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: চা শ্রমিকদের জন্য ৩১২ কোটির প্রস্তাবে কেন্দ্রের অনুমোদন। পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সে খুলতে চলেছে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত। রাজ্যের চা বলয়ের জন্য বড় ঘোষণা। প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক যোজনায় রাজ্যের পাঠানো ৩১২ কোটি টাকার প্রস্তাবে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে।
সূত্রের খবর, এই ৩১২ কোটি টাকা মূলত ব্যয় হবে চা শ্রমিকদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকল্যাণের খাতে। কী কী হবে এই টাকায়?
১. চা বাগানের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসিক স্কুল ও হোস্টেলের আধুনিকীকরণ।
২. প্রতিটি বড় বাগানে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট এবং স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র।
৩. শ্রমিকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ।
কেন্দ্রের এই অনুমোদনের ফলে উত্তরবঙ্গের প্রায় ৩ লক্ষেরও বেশি চা শ্রমিক পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই চা বাগানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ ছিল। কেন্দ্রের ১০০% অনুদানে সেই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তরাই-ডুয়ার্সের চা শিল্পে কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার একটি বড় উদাহরণ তৈরি হবে।
প্রসঙ্গত, কালিম্পং সফরে গিয়ে উত্তরবঙ্গের চা বাগান শ্রমিকদের জন্য আগেই ২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর আগেই ৫ অক্টোবরের মধ্যে পুরো টাকা চা শ্রমিকরা হাতে পেয়ে যাবেন বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এবারই প্রথম পাহাড় ও সমতল— সমহারে ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া হচ্ছে। বোনাস ঘোষণার ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুজোর আগে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারে এখন আনন্দের হাওয়া।
একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও আশ্বাস দিয়েছেন যে, পাহাড়ের বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানগুলি পুনরায় দ্রুত চালু করার জন্য সরকারি তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার, সামাজিক ও আর্থিক অনিশ্চয়তায় ডুবে থাকা চা-বাগানগুলিতে সরকার পরিবর্তনের সাথেই বদলের হাওয়া। উন্নয়নের আলো।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)