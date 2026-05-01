Thakurnagar Incident: চালককে সরিয়ে ভ্যান চালিয়ে দিলেন ভোটের ডিউটিতে আসা জওয়ান, মুহূর্তে ঘটে গেল মারাত্মক ঘটনা

Thakurnagar Incident: চালককে সরিয়ে ভ্যান চালিয়ে দিলেন ভোটের ডিউটিতে আসা জওয়ান, মুহূর্তে ঘটে গেল মারাত্মক ঘটনা
Thakurnagar Incident: প্রত্যক্ষদর্শী যুবকের বক্তব্য়, একজন ভ্যানওয়ালা ঠাকুরনগর থেকে চাঁদপাড়া যাচ্ছিলেন। ঠাকুরনগর হাইস্কুলের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েকজন জওয়ান চা খাচ্ছিলেন। ওরা ভ্যান থামিয়ে চাঁদপাড়া যেতে চান। জওয়ানদের ভ্যানওয়ালা ভ্যানে তোলেন
মনোজ মণ্ডল: গরিব ভ্যানচালকের ব্যাটারি চালিত ভ্যান নিছক মজার ছলে চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা ৷ রক্তারক্তি কাণ্ড, গুরুতর জখম ভ্যানচালক। তাকে প্রথমে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । এরপরে তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অভিযোগ, মদ্যপ আবস্থায় এক জওয়ান ভ্যানচালকের কাছ থেকে ভ্যান নিয়ে ভ্যান চালাতে গিয়ে রাস্তার পাশে একটি জায়গায় ধাক্কা মারে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গাইঘাটা থানার পুলিস। তারা ওই ৪ জওয়ানকে আটক করে মেডিক্যাল করতে নিয়ে যান। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে গাইঘাটার ঠাকুরনগর হাইস্কুল সংলগ্ন ঠাকুরনগর চাঁদপাড়া রাজ্য সড়কে।
ওই জওয়ানেরা ঠাকুরনগর হাই স্কুলের ক্যাম্পে রয়েছেন ভোটের জন্য। গুরুতর জখম ভ্যানচালক গাতির বাসিন্দা সূর্য পোদ্দার (৬২)-কে উদ্ধার করে স্থানীয়রা সহ জওয়ানেরা চাঁদপাড়া গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করে ৷ তার পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে ৷
এক প্রত্যক্ষদর্শী যুবকের বক্তব্য়, একজন ভ্যানওয়ালা ঠাকুরনগর থেকে চাঁদপাড়া যাচ্ছিলেন। ঠাকুরনগর হাইস্কুলের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েকজন জওয়ান চা খাচ্ছিলেন। ওরা ভ্যান থামিয়ে চাঁদপাড়া যেতে চান। জওয়ানদের ভ্যানওয়ালা ভ্যানে তোলেন। এর মধ্যে একজন জওয়ান ভ্যানটি চালাতে চান। ভ্যানওয়ালা ভ্য়ান চালাতে দেন। যে জওয়ান ভ্যান চালাচ্ছিলেন তিনি হয়তো সুস্থ্য অবস্থায় ছিলেন না। তিনি ভ্য়ানটি এনে একটি জায়গায় ধাক্কা মেরে দেন। ভ্য়ানওয়ালা ভ্য়ানের সামনে বসেছিলেন। তিনি পড়ে যান। তার পা কেটে প্রবল বেগে রক্ত বের হতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর তাকে তুলে ঠাকুরনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওদের যা অবস্থা তা দেখে মনে হচ্ছিল যে ওরা ড্রিংক করেছিলেন।
গাতি ৪১ পার্টের সদস্য অখিল অধিকারী বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী আমাদের সুরক্ষা দেয় সত্যি। কিন্তু আজ যা হয়েছে তা খুবই নিন্দনীয়। কারণ মদ্যপ অবস্থায় এসে ওরা একজনের ভ্যান নিয়ে চালিয়েছে। ভ্যান চালক মারাত্মক আহত। ও খুব গরিব মানুষ। ওর চিকিত্সার ব্যবস্থা করতে হবে। এটাই আমাদের দাবি ছিল। ওরা বলেছে চিকিত্সার ব্য়বস্থা করবে।
