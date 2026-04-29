West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বাহিনীর দৌরাত্ম্য: জওয়ানের ধাক্কায় বুথেই লুটিয়ে পড়লেন একাশির বৃদ্ধ

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বাহিনীর দৌরাত্ম্য: জওয়ানের ধাক্কায় বুথেই লুটিয়ে পড়লেন একাশির বৃদ্ধ
West Bengal Assembly Election 2026: 'কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়েছে', গর্জে উঠলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় নির্বাচনে বাহিনীর দৌরাত্ম্য়! ভোট দিতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ গেল বৃদ্ধের। অভিযোগ, তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে।
জানা গিয়েছে, মৃতের নাম পূর্ণচন্দ্র দোলুই। আজ, বুধবার দ্বিতীয় দফায় ভোট হচ্ছে হাওড়ায়। উদয়নারায়ণপুরের খোসালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিতে যান একাশির বছরের ওই বৃদ্ধ। বাবাকে সঙ্গে গিয়েছিলেন ছেলেও। কিন্তু ছেলেকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। কোনওমতে একাই বুথের ভিতরে ঢোকেন পূর্ণচন্দ্র। ভোটও দেন কোনওমতে। কিন্তু বুথ বেরোতে দেরি হচ্ছিল। ঠিক তখনই তাঁকে কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা ধাক্কা মেরে মাটিকে ফেলে দেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রবীণ ভোটারের।
এদিকে এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'অমিত শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়েছে—সাধারণ মানুষের ওপর লেলিয়ে দেওয়া একদল লাইসেন্সপ্রাপ্ত গুণ্ডা'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, তোমরা কোন রাজ্য থেকে আসছ তাতে কিছু যায় আসে না। কার রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় তোমরা আছ, সেটাও বড় কথা নয়। এই বর্বরতার সঙ্গে জড়িত তোমাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করা হবে এবং আইনের চরম শাসনের মুখোমুখি করা হবে। তোমাদের এই সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হবে চরম ধ্বংসের মধ্য দিয়ে'।
Central Forces under Amit Shah have become BJP’s PRIVATE ARMY- A gang of licensed thugs unleashed on the people of Bengal.
In Udaynarayanpur, an elderly man went to cast his vote with his son. Too frail to walk unaided, his son tried to help him into the booth. Central Forces… pic.twitter.com/kRty6YdCUq
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) April 29, 2026
উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক অবশ্য জানিয়েছেন, পূর্ণচন্দ্র দলুই নামে ছেলের সঙ্গে ভোট দিতে গিয়েছিলেন। ভোট দেওয়ার পর ভোটদান কক্ষের কাছে পড়ে যান। খবর পাওয়া গিয়েছে, অসুস্থ বোধ করছিলেন তিনি। আমতা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)