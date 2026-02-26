Central Forces and SIR: রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী! ভোট কবে? জানা গেল, কী ফরম্যাটে বেরোচ্ছে ইলেকটোরাল রোল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Central Forces and SIR: ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফোর্স আসছে। ১ মার্চ থেকে কাজ শুরু করে দেবে। ওই সময় থেকে 'ল অ্যান্ড অর্ডারে'র কোনও সমস্যা হলে ডিএম, এসপি এদের কাজে লাগাতে পারবেন। আর এসআইআর চূড়ান্ত লিস্ট?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 26, 2026, 06:00 PM IST
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: জানা গিয়েছে রাজ্যে এসে পড়ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী (Central forces)। ভোটমুখী বাংলায় (poll-bound West Bengal) কেন্দ্রীয় বাহিনীর কতটা কোথায় থাকবে তা (central forces set to be deployed in different parts of Bengal) অচিরেই স্থির হয়ে যাবে। রাজ্যে কবে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী? মোটাটমুটি দিন ধার্য হয়েছে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি। এসআইআর (SIR)-এর চূড়ান্ত তালিকা (final list of Special Intensive Revision) প্রকাশের আবহে ঘটতে চলেছে এই ঘটনা।

'ল অ্যান্ড অর্ডারে'র সমস্যা হলে 

কী জানা গিয়েছে? আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফোর্স আসছে। ১ মার্চ থেকে কাজ শুরু করে দেবে তারা। ওই সময় থেকে 'ল অ্যান্ড অর্ডারে'র কোনও সমস্যা হলে ডিএম, এসপি তাদের কাজে লাগাতে পারবেন। সেন্ট্রাল ফোর্স এখন এলাকা পরিদর্শন করবে। জানা গিয়েছে, সেন্ট্রাল ফোর্স বসে থাকবে না।

SIR-কর্মযজ্ঞ

আর এসআইআর? হ্যাঁ, তা নিয়েও আছে প্রচুর জরুরি তথ্য। কমিশনের সিইও-র তরফে জানা গিয়েছে, আপাতত তালিকায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ নাম থাকবে। কাদের বিষয় জুডিশিয়াল অফিসার দেখছেন, সেটা তালিকায় উল্লেখ থাকবে। মোট ৫৩০ জন অফিসার রয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ২৭০ জনই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বাকিদের লগইন আইডি তৈরি হচ্ছে।

কী ফরম্যাটে ইলেকটোরাল রোল?

ইলেকটোরাল রোল কী ফরম্যাটে পাবলিশ হতে চলেছে? জাানা গিয়েছে, প্রথমে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটার ছিল, সেখান থেকে ৫৮ লক্ষ বাদ দিয়ে ৭ কোটি ৮ লাখ হয়েছে। এখন নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ২৮ ফেব্রুয়ারিতে যে তালিকা বের হচ্ছে, তাতে ৭ কোটি ৮ লাখেরই নাম থাকছে। তার মধ্যে ক্যাটেগরি ওয়াইজ ভাগ করা থাকছে। সেখানে যাঁরা অ্যাপ্রুভড, অ্যাপ্রুভড থাকবেন, মানে, তাঁদের নাম থাকবে। যাঁদের নাম বাদ যাবে, তাঁদের নামের পাশে 'ডিলিট' লেখা থাকবে! 

সেই ৬০ লাখ?

আর সেই বহুচর্চিত  ৬০ লাখ? এই ৬০ লক্ষ, জুডিশিয়াল অফিসাররা এখনও যাঁদের চেক করছেন, তাঁদের নামের পাশে 'অ্যাজুডিকেশন' লেখা থাকবে। এছাড়া, যাঁরা নতুন ভোটার হিসেবে জয়েন করছেন, তাঁদের সেপারেট লিস্ট সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে ঢুকে যাবে এই লিস্টেই। 

