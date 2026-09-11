/চাকদহে বেসরকারি ব্যাংকে ভয়াবহ ডাকাতি! দোষীদের সাজা ঘোষণা আদালতের

বিশ্বজিত্ মিত্র: ১ বছর পার। নদিয়া চাকদহে বেসরকারি ব্য়াংকে ডাকাতিতে ৫ জনকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিল কল্যাণী ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। সঙ্গে ২৫ হাজার টাকা। ২ জনের অস্ত্র আইনে আরও ৩ বছর কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা।
গত বছরের ১৯ ঘটনা। ভরসন্ধেয় বেলা চাকদহ থানার অন্তর্গত লালপুরে চাকদহ-বনগাঁ রোডে বেসরকারি ব্য়ংকে ডাকাতি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, সেদিব সন্ধে ৬ নাগাদ ব্যাংকে ঢুকে পড়ে মুখোশধারী দুই দুষ্কৃতী। এরপর শাটার নামিয়ে ব্যাংকে কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে দুটি ব্যাগে সোনার লুঠ করে চম্পট দেয়।
তদন্তে নেমে ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। উদ্ধার করা হয় লুট হওয়া গয়না, সোনার গয়না, দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি, এমনকী ডাকাতির ব্যবহৃত দুটি ব্যাগ। চার্জশিট পেশের পর, ৯ মাস ধরে শুনানি চলে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে। এই মামলা সাক্ষ্য দেন ২৪ জন। গতকাল, বৃহস্পতিবার ৫ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। সাজা ঘোষণা আজ, শুক্রবার। মামলা তদন্তকারী অফিসার ছিলেন চাকদহ থানার সাব-ইন্সপেক্টর সৌভিক ঘোষ।
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