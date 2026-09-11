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চাকদহে বেসরকারি ব্যাংকে ভয়াবহ ডাকাতি! দোষীদের সাজা ঘোষণা আদালতের

Chakdah bank robbery: ৫ জনকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিল কল্যাণী ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। সঙ্গে ২৫ হাজার টাকা। ২ জনের অস্ত্র আইনে আরও ৩ বছর কারাদণ্ড ও  ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 11, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:36 PM IST
চাকদহে বেসরকারি ব্যাংকে ভয়াবহ ডাকাতি! দোষীদের সাজা ঘোষণা আদালতের
Image Credit: বেসরকারি ব্যাংকে ডাকাতিতে দোষীদের সাজা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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