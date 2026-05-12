TMC Worker Death: বাজার করতে বেরিয়ে ভয়ংকর হুমকি, তারপরই রক্তস্রোত: আর জি করে শেষ নিঃশ্বাস তৃণমূল কর্মীর

Nadia Crime: পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার বিকেলে তপন বাবু বাজার করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পাড়ার এক যুবক তাঁকে পথ আটকে হুমকি দেয়। অভিযোগ, ওই যুবক তাঁকে বলে যে তৃণমূল করা যাবে না, করলে মেরে ফেলা হবে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 12, 2026, 04:13 PM IST
বিশ্বজিত্‍ মিত্র: নদীয়ার চাকদহ থানার সিলিন্দা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাই স্কুল পাড়ায় এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। মৃত ব্যক্তির নাম তপন সিকদার। পরিবারের দাবি, তপন একজন তৃণমূল কর্মী ছিলেন। হয়তো সেই কারণেই তাকে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় তাঁর। 

পরিবার সূত্রে আরও জানা যায়, গত মঙ্গলবার বিকেলে তপন সিকদার বাড়ি থেকে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হন। সেই সময় পাড়ারই এক যুবক তাঁর পথ আটকায়। এবং হুমকি দিয়ে বলে, 'তৃণমূল করা যাবে না, একেবারে শেষ করে ফেলব।' এরপরই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার খবর পেয়ে চাকদহ থানার বিশাল পুলিস বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে তাঁকে চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে কল্যাণীর জহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকেও শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। 

অবশেষে সোমবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তপন সিকদারের। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, এই মৃত্যুকে কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁরা। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পরের দিন অভিযুক্ত গোবিন্দ দাস নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায় চাকদহ থানার পুলিস। বর্তমানে সে জেল হেফাজতে রয়েছে। পেশায় ট্র্যাক্টর মিস্ত্রি ছিলেন তপন সিকদার। তাঁর অকাল মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। পরিবারে কান্নার রোল, আর ক্ষোভে ফুঁসছেন পরিজনরা।

উল্লেখ্য, দুদিন আগেই হুগলিতে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুতে তোলপাড় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মৃত যুবকের নাম সহদেব বাগ। তিনি স্থানীয় নকুণ্ডা পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য চায়না বাগের স্বামী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হুগলির গোঘাট এলাকায় তৃণমূল পার্টি অফিসের পিছন থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহের মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং লাশের পাশ থেকেই একটি রক্তমাখা মুগুর উদ্ধার করে পুলিস। 

পরিবারের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই সহদেবকে ক্রমাগত প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। তৃণমূলের অভিযোগ, যে পার্টি অফিসের পিছন থেকে দেহটি উদ্ধার হয়েছে, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর সেটি বিজেপি দখল করে নিয়েছিল। এই পরিকল্পিত খুনের নেপথ্যে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব ও নিহতের পরিবার।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Chakdaha murder caseSilinda Gram PanchayatTapan Sikdar deathpolitical clash in Nadia
