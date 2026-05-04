Chandannagar Assembly Election Results 2026 Live: বদলের হাওয়ায় চন্দননগরে হারছেন 'মন্ত্রী' ইন্দ্রনীল, তৃণমূলের ৭ বার জয়ে 'ব্রেক' টানলেন বিজেপির দীপাঞ্জন কুমার গুহ- একুশের মধুর বদলা

Chandannagar Assembly Election Results 2026 Live: বদলের হাওয়ায় চন্দননগরে হারছেন 'মন্ত্রী' ইন্দ্রনীল, তৃণমূলের ৭ বার জয়ে 'ব্রেক' টানলেন বিজেপির দীপাঞ্জন কুমার গুহ- একুশের মধুর বদলা
Chandannagar Assembly Election Results 2026: তৃণমূলের হেভিওয়েট মন্ত্রীর হার চন্দননগরে। ১০ বছরের জয়ী বিধায়ক ইন্দ্রনীল অবশেষে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে সেই বিজেপির দীপাঞ্জন কুমার গুহের কাছেই পরাজয়ের মুখে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিহাস বিজড়িত চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রটি ১৯৫৭ সালে তৈরি হয়। দীর্ঘদিন ছিল বামপন্থীদের ঘাঁটি। ১৯৫৭ সাল থেকে চন্দননগরে ১৬ বার ভোট হয়েছে। তার মধ্যে বামপন্থীরা ১০ বার জয়লাভ করে। পরবর্তীতে চন্দননগর তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ২০১১ সালে পালাবদলের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের অশোক কুমার সাউ তৎকালীন সিপিআই(এম) বিধায়ক শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৪৩,০৩৯ ভোটে পরাজিত করে চন্দননগরে তৃণমূলের খাতা খোলেন। তারপর থেকে গত সাতটি বড় নির্বাচনেই চন্দননগরে জিতেছে তৃণমূল।
২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হুগলি জেলার চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন:
ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP): দীপাঞ্জন কুমার গুহ
তৃণমূল কংগ্রেস (AITC): ইন্দ্রনীল সেন
জাতীয় কংগ্রেস (INC): রতন কুমার গোলদার
সিপিআই(এম) CPI(M): মণীশ পান্ডা
ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল গণনা
ফলাফলের স্ট্যাটাস: ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে বিজেপির দীপাঞ্জন গুহ ৬১৫৩ ভোটে এগিয়ে।
২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
২০১৬ সাল থেকে চন্দননগরে জিতছেন তৃণমূলের ইন্দ্রনীল সেন। ২০২১ সালে ইন্দ্রনীল সেন বিজেপির দীপাঞ্জন কুমার গুহকে ৩১,০২৯ ভোটে পরাজিত করেন। কিন্তু ২০১৬ থেকে ২০২১-এ চন্দননগরে বিজেপির ভোট শেয়ার ৭.৮৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০.৬০ শতাংশে পৌঁছয়।
২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
২০০৯ থেকে চারটি লোকসভা নির্বাচনেই চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে তৃণমূল। তবে ২০১৯ থেকে বিজেপি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়। ২০১৯ সালে তৃণমূলের লিড ছিল মাত্র ২,৮৭৫ ভোট। আর ২০২৪ লোকসভা ভোটে চন্দননগর বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের লিড সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৪৬৪ ভোট।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
এসআইআর বিতর্ক
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এসআইআর-এ অনেক আসল ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আর বিজেপির দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
এবার ভোটেও প্রতিবারের মতো দফায় দফায় প্রচারে ছুটে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর অমিত শাহ রীতিমতো বাংলাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA)-ও মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আরজি কর কাণ্ডকে এবার ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ্য হাতিয়ার করেছে বিজেপি।
মমতার বাংলা অস্মিতা
অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার ও এসআইআর বিতর্ককে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন। প্রচারে মোদী-শাহের বার বার বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পালটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
