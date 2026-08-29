/অশক্ত স্বামীর সঙ্গে শেষ কথা বলেই ফোন রাখলেন শিপ্রাদেবী: একা ঘুরতে বেরিয়ে নেপালে ভয়াবহ বিপর্যয়ে নিখোঁজ চন্দননগরের প্রাক্তন শিক্ষিকা

বিধান সরকার: নেপালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর কেটে গিয়েছে তিন দিন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ধান মেলেনি মানস সরোবর যাত্রায় যাওয়া চন্দননগরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শিপ্রা রায় পাটারির। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়ছে তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। প্রিয়জনের সুস্থ ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের আশায় প্রহর গুনছেন সকলে।
চন্দননগর পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হরিদ্রাডাঙ্গা পূর্বপাড়ার বাসিন্দা শিপ্রা রায় পাটারি সিঙ্গুর গোলাপ মোহিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা। তাঁর স্বামী রবীন পাটারিও চুঁচুড়ার গড়বাটি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। প্রতিবারই এই দম্পতি একসঙ্গে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র ও পর্যটনস্থলে ভ্রমণে যেতেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কলকাতার একটি বেসরকারি ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে মানস সরোবর যাত্রায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই একসঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বয়সজনিত কারণে রবীনবাবুর ভিসার ছাড়পত্র মেলেনি। ফলে একাই ওই ভ্রমণদলের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় রওনা হন শিপ্রাদেবী।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২১ অগস্ট দলটি রওনা হয়েছিল এবং আগামী ৬ সেপ্টেম্বর তাঁদের বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু যাত্রাপথেই নেপালে নেমে আসে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। পরিবারের অনুমান, ঘটনার দিন সকালে দলটির নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছে অবস্থিত ইমিগ্রেশন অফিসের সংলগ্ন এলাকায় থাকার কথা ছিল। তার পর থেকেই শিপ্রাদেবীর সঙ্গে পরিবারের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
নিখোঁজ শিক্ষিকার দেওর বাবলু পাটারি জানান, রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ভার্চুয়ালি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সব রকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ট্যুর সংস্থার পক্ষ থেকেও নেপাল ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে লাগাতার যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে পরিবারকে জানানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা এখন সম্পূর্ণভাবে প্রশাসন ও ভ্রমণ সংস্থার তৎপরতার ওপরই ভরসা রাখছেন।
শিপ্রাদেবীর জা রাধারানী পাটারি কান্নাভেজা কণ্ঠে জানান, ঘটনার দিন সকাল সাতটা নাগাদও তাঁর ভাসুরের (রবীনবাবুর) সঙ্গে ফোনে শেষ কথা হয়েছিল শিপ্রাদেবীর। এর পর থেকেই আর কোনও সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, 'বয়সের কারণে ভাসুর যেতে পারেননি, তাই ওঁকে একাই যেতে হয়। তিনটে দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও খবর নেই। আমরা কোনওভাবেই যোগাযোগ করতে পারছি না, চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটছে। আমাদের একটাই প্রার্থনা, উনি যেখানেই থাকুন, যেন দ্রুত সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরে আসেন।'
প্রশাসনের তরফে উদ্ধারকাজের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে রয়েছে নিখোঁজ শিক্ষিকার পুরো পরিবার। চন্দননগরের ওই বাড়িতে এখন শুধুই প্রিয়জনের ফেরার অপেক্ষায় ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ।
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