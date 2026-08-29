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অশক্ত স্বামীর সঙ্গে শেষ কথা বলেই ফোন রাখলেন শিপ্রাদেবী: একা ঘুরতে বেরিয়ে নেপালে ভয়াবহ বিপর্যয়ে নিখোঁজ চন্দননগরের প্রাক্তন শিক্ষিকা

Chandannagar Teacher Sipra Roy Patari missing in Nepal: শিপ্রাদেবীর জা রাধারানী পাটারি কান্নাভেজা কণ্ঠে জানান, ঘটনার দিন সকাল সাতটা নাগাদও তাঁর ভাসুরের (রবীনবাবুর) সঙ্গে ফোনে শেষ কথা হয়েছিল শিপ্রাদেবীর। এর পর থেকেই আর কোনও সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 29, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:42 PM IST
অশক্ত স্বামীর সঙ্গে শেষ কথা বলেই ফোন রাখলেন শিপ্রাদেবী: একা ঘুরতে বেরিয়ে নেপালে ভয়াবহ বিপর্যয়ে নিখোঁজ চন্দননগরের প্রাক্তন শিক্ষিকা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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