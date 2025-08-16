Bula Chowdhury: পদ্মশ্রী বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরির কিনারা করে ফেলল পুলিস, উদ্ধার মেডেল...
Bula Chowdhury: বাড়ি পেছন দিকে রেল লাইন আছে। সেই দিক থেকে গ্রিল কেটে ভিতরে ঢোকে চোর। তিনটি সিসিটিভি রয়েছে বাড়িতে। সবগুলোকে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল
পিয়ালী মিত্র: সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরির ঘটনার কিনারা করে ফেলল চন্দননগর থানার পুলিস। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার হল তাঁর চুরি যাওয়া মেডেল। চুরির ঘটনায় ১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। শুক্রবার চুরির বিষয়টি সামনে আসে। জানা যাচ্ছে প্রখ্যাত এই সাঁতারুর মেডেল ও পদ্মশ্রী পদকটিও চুরি যায় তাঁর হিন্দমোটরের দেবাইপুকুরের বাড়ি থেকে। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিস। শেষপর্যন্ত উদ্ধারও হয়ে গেল তাঁর চুরি যাওয়া মেডেল।
উল্লেখ্য, বুলা চৌধুরী বর্তমানে থাকেন কসবায়। হিন্দমোটরের বাড়িটি তালাবন্ধই থাকে। একজন কেয়ারটেকার থাকেন বলেই জানা যাচ্ছে। ফলে বাঁড়িটি যে একপ্রকার ফাঁকাই পড়ে থাকে সেই খবর পুলিসের কাছে ছিল। আগেও বাড়িতে চুরি হয়েছিল। উত্তরপাড়া থানা পুলিস মোতায়েনও করেছিল। তারপর সেই প্রহরা উঠে যায়। গত ১৯ জুলাই শেষবার ওই বাড়িতে এসেছিলেন বুলা। তারপর গত শুক্রবার চুরির ঘটনা সামনে আসে।
বাড়ি পেছন দিকে রেল লাইন আছে। সেই দিক থেকে গ্রিল কেটে ভিতরে ঢোকে চোর। তিনটি সিসিটিভি রয়েছে বাড়িতে। সবগুলোকে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। বাড়ি থেকে ১০-১২ মেডেল ও কিছু ট্যাপ চুরি করা হয়েছে। মেডেলগুলি হল রুমে সাজানো ছিল, তবে সেগুলো ছাড়া ওই রুমে আরও মূল্যবান আর্টওয়ার্ক থাকলেও সেগুলি অবশ্য চুরি করা হয়নি। বাড়ি যেহেতু ফাঁকা ছিল, নির্দিষ্ট কতদিন আগে চুরি হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।
আরও পড়ুন-মৃত্যুপুরী খাইবার পাখতুনখাওয়া, বিধ্বংসী হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ৩০০
আরও পড়ুন-অরিজিত্ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ, থানায় কথা উঠতেই ঘটনায় নতুন মোড়...
ঘটনার কথা জনাতে পেরেই সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করে পুলিস। দেখা যায় খোয়া গিয়েছে পদ্মশ্রী-সহ যাবতীয় পুরস্কার ও মেডেল। এমনকী, বেসিনের কল, লক্ষ্মীর ঘটও উধাও! অভিযোগ দায়ের করা হয় উত্তরপাড়া থানায়। বুলা চৌধুরীর আদিবাড়ি হিন্দমোটরের দেবাইপুকুর এলাকায়। নাম, 'সুন্দর বাড়ি'।
মাঝেমধ্যেই হিন্দমোটরের বাড়িতে যেতেন বুলা। ওই বাড়ির কাছেই থাকেন তাঁর ভাই মিলন চৌধুরী। বাড়িটি তিনিই দেখাশোনা করেন। সামনেই পুজো। শুক্রবার বাড়ি সাফ করার জন্য দেবাইপুকুরের বাড়িতে যান মিলন। বাড়িতে গিয়ে দেখেন, পিছন দিকে গেটের তালা ভাঙা। উধাও বুলা চৌধুরীর যাবতীয় পুরস্কার, মেডেল ও স্মারক। সঙ্গে বিষয়টি উত্তরপাড়া থানায় জানানো হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)