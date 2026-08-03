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প্রধান শিক্ষিকা বললেন, আমরা পড়াতে চাই,৩ ছাত্রের পথ চেয়ে থাকেন ২ শিক্ষক

Chinsurah School: সাধুচরণ প্রাথমিকের উপর তলায় ছিল সাধু চরণ জুনিয়ার হাই স্কুল। সেই স্কুলে অবশ্য এখন আর কেউ পড়তে আসে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 03, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:21 PM IST
প্রধান শিক্ষিকা বললেন, আমরা পড়াতে চাই,৩ ছাত্রের পথ চেয়ে থাকেন ২ শিক্ষক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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