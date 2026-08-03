/প্রধান শিক্ষিকা বললেন, আমরা পড়াতে চাই,৩ ছাত্রের পথ চেয়ে থাকেন ২ শিক্ষক

বিধান সরকার: চন্দননগরের সাধুচরণ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ। প্রাইমারি এই স্কুলে মাত্র ২ জন শিক্ষক। তার মধ্যে একজন আবার পার্শ্ব শিক্ষক। তিনজন মোট ছাত্র। একজন শিশু শ্রেণী, একজন তৃতীয় ও একজন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে।
কয়েক বছর আগেও স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল পঞ্চাশের বেশি। কমতে কমতে তিনে ঠেকেছে। তাদের জন্য মিড ডে মিল করতে হয়।
স্কুলের স্থায়ী শিক্ষিকাই প্রধান শিক্ষিকা। তার এসআইআর ভোটের কাজ শেষ হয়েছে। এবার সেনসাসের কাজ হবে। মাঝে মধ্যে ব্যাঙ্কে ডিআই অফিসে যেতে হয় স্কুলের কাজে। তখন ওই পার্শ্ব শিক্ষকই ভরসা।
সাধুচরণ প্রাথমিকের উপর তলায় ছিল সাধু চরণ জুনিয়ার হাই স্কুল। সেই স্কুলে অবশ্য এখন আর কেউ পড়তে আসে না।
প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা নন্দী জানান, তিনি বছরখানেক হল এই স্কুলে এসেছেন। আগে ছিলেন চন্দননগরেরই লালবাগান স্কুলে। সেখানে অনেক পড়ুয়া ছিল। তিনি যখন সাধুচরণে আসেন তারা ৩ জন শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে দুজন রয়েছেন। একজনকে ডেপুটেশানে অন্য স্কুলে তুলে নেওয়া হয়েছে।
শিক্ষিকা বলেন,আমরা পড়াতে চাই। তাই পড়ুয়াদের বাড়িতে গিয়েও বুঝিয়েছি। কিন্তু তারা সরকারি স্কুলে কেন পাঠাতে চান না বুঝিনি। স্কুল বাচ্চাদের কলরবে ভরে উঠবে এটাই কাম্য। আশা করব সেই ব্যবস্থা হবে। সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল গুলোর হাল ফেরাতে চাইছে রাজ্য সরকার। পড়ুয়া টানতে সাধুচরণ স্মৃতি বিদ্যাপীঠে কি পরিকল্পনা নেয় সেটাই দেখার।
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