Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /চন্দ্রকোণায় পুলিসি হেফাজতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়, চাঞ্চলকর দাবি নিহতের বাবার

চন্দ্রকোণায় পুলিসি হেফাজতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়, চাঞ্চলকর দাবি নিহতের বাবার

Chandrakona Custodial Death: মৃত বন্দির পরিবার শুরু থেকেই পুলিসের দাবি মানতে নারাজ। তাদের পাল্টা অভিযোগ, হেফাজতে থাকাকালীন তাদের ছেলের উপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 14, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:56 PM IST
চন্দ্রকোণায় পুলিসি হেফাজতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়, চাঞ্চলকর দাবি নিহতের বাবার
Image Credit: -মৃতের বাবা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৯২৫০০০ কেজির দৈত্য বিমানে এসেছিল Russian Rolls-Royce! চর্চায় পুতিনের 'চলমান দুর্গ'
2
3
4
5