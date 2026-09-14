/চন্দ্রকোণায় পুলিসি হেফাজতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়, চাঞ্চলকর দাবি নিহতের বাবার

চম্পক দত্ত: চন্দ্রকোণায় পুলিসি হেফাজতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়। পুলিসের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযাগ তুলে আদালতে যুবকের বাবা। তাদের অভিযোগ, পুলিসের মারেই মৃত্যু হয়েছে তার ছেলের। সেই আত্মহত্যা করতে পারে না।
উল্লেখ্য, চন্দ্রকোণা থানার পুলিসের হেফাজতে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় চুরির কেসের আসামি রাহুল রুইদাস(২০)-এর। পুলিসের দাবি, থানার শৌচাগারে নিয়ে গেলে সেখানে নিজের প্যান্ট গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বন্দি রাহুল রুইদাস। রবিবার রাতে তাঁকে প্রথমে চন্দ্রকোণা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিস। সেখান থেকে রাতেই ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাতেই মৃত্যু হয় রাহুলের। পুলিস হেফাজতে থাকাকালীন বন্দি মৃত্যুর ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে চন্দ্রকোণায়।
মৃত বন্দির পরিবার শুরু থেকেই পুলিসের দাবি মানতে নারাজ। তাদের পাল্টা অভিযোগ, হেফাজতে থাকাকালীন তাদের ছেলের উপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে। আর তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে রাহুলের। নিরপেক্ষ ভাবে ময়নাতদন্তের দাবি তুললেন মৃত বন্দির বাবা বিফল রুইদাস। ছেলের মৃত্যুর ন্যায়বিচার চেয়ে ঘাটাল মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হলেন তিনি।
চন্দ্রকোণা থানার পুলিসের বিরুদ্ধে ঘাটাল মহকুমা আদালতে পিটিশন দাখিল করলেন মৃতের বাবা। হেফাজতে থাকাকালীন পুলিসে অত্যাচারে মারা গিয়েছে তাঁর ছেলে এই মর্মে ঘাটাল মহকুমা আদালতে পিটিশন দাখিল করা হয়েছে বলে জানান মৃত বন্দির বাবার আইনজীবী সমীর কুমার ঘোষ।
রাহুল রুইদাসের আইনজীবী সমীর কুমার ঘোষ বলেন, গত ১০ সেপ্টেম্বর রাহুল রুইদাস সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করে পরদিন আদালতে তুলেছিল। পুলিসের দাবি ছিল ডাকাতি করার উদ্দেশে তারা জড়ো হয়েছিল। রাহুল রুইদাসকে পুলিস রিমান্ডে চায়। আদালত পুলিস হেফাজতের অনুমতি দেয়। ১৫ সেপ্টেম্বর রাহুলকে ফের আদালতে তোলার কথা। কিন্তু গতকাল রাহুল রুইদাস মারা গিয়েছে। পুলিসের বক্তব্য, রাহুল রুইদাস সুইসাইড করেছে। কিন্তু রাহুল রুইদাসের বাবার দাবি, তার ছেলেকে মারধর করা হয়েছে। তাতেই সে মারা গিয়েছে। রাহুলকে যখন চন্দ্রকোণা হাসপাতালে ভর্তি করার সময় তার পরিবারকে ফোন করা হয়নি। আজ রাহুলের বাবা ঘাটাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এনিয়ে অভিযোগ করেছে, যেসব পুলিসকর্মী ওই ঘটনায় জড়িত তাদের শাস্তির দাবি করেছেন। গোটা ঘটনার তদন্তে চেয়েছেন তিনি।
রাহুলের বিফল রুইদাস বলেন, বাড়িতে ছিলাম না। পুলিস ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। প্রচুর মারধর করেছিল। পুলিসে যে ওরে রিমান্ডে নিয়েছিল তা জানতাম না। ফের ওর নিয়ে গিয়ে প্রচুর মারধর করে মেরে দিয়েছে। চুরির কেসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মেরে দেওয়ার পরে পুলিস ফোন করেছিল। আদালতে এসেছি যাতে সুবিচার চাই।
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