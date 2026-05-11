Chandranath Rath Murder Case: টোল প্লাজায় ডিজিটাল পেমেন্টেই মিলল সূত্র, শুভেন্দু-ছায়াসঙ্গী চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে ধৃত ৩ শার্প শুটার: ১৩ দিনের পুলিশি হেফাজত

Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath Murder Case: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে বড় সাফল্য! উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সীমান্ত থেকে গ্রেফতার ৩ শার্প শুটার। সিসিটিভি ফুটেজ ও ইউপিআই পেমেন্টের সূত্র ধরে জালে অপরাধীরা। আদালত তাদের ১৩ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এই খুনের পিছনে আসল মাথা কে? জানতে তদন্তে মরিয়া সিআইডি।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 11, 2026, 07:11 PM IST
মনোজ মন্ডল: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দীর্ঘদিনের ছায়াসঙ্গী ও আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে অবশেষে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিস। ঘটনার মাত্র কয়েক দিনের মাথায় ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তিন দুর্ধর্ষ শার্প শুটারকে। সিআইডি (CID) ও এসটিএফ (STF)-এর যৌথ তৎপরতায় উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সীমান্ত এলাকা থেকে জালে তোলা হয়েছে এদের। ধৃতদের নাম রাজ সিং, মায়াঙ্ক মিশ্র এবং ভিকি মৌর্য।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, খুনের পর অভিযুক্তরা ভিন রাজ্যে গা ঢাকা দিয়েছিল। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন এবং সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে তাদের পিছু ধাওয়া করেন গোয়েন্দারা। বিশেষ করে নিবেদিতা সেতুর টোল প্লাজায় ইউপিআই (UPI) পেমেন্টের সূত্র ধরে অপরাধে ব্যবহৃত সিলভার রঙের গাড়িটির মালিকের হদিশ মেলে। এরপরই উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা থেকে রাজ সিংকে এবং বিহারের বক্সার থেকে মায়াঙ্ক ও ভিকিকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার ধৃত তিনজনকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ১৩ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ২৪শে মে মামলার পরবর্তী শুনানি। খুনের নেপথ্যে সুপারি কিলার নিয়োগের পিছনে মাস্টারমাইন্ড কে এবং এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানতে ধৃতদের ভবানী ভবনে রাতভর জেরা করছেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের বাসিন্দা চন্দ্রনাথ রথ ছিলেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের মেধাবী ছাত্র। ভারতীয় বায়ুসেনায় শর্ট টার্ম সার্ভিসের পর তিনি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলায় শুভেন্দুর বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন তিনি। গত ৬ মে মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তাঁকে।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

