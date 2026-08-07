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চন্দ্রনাথ রথ হত্যামামলায় CBI এর চার্জশিটে ভয়ংকর তথ্য: কেন মারল শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ককে? কবে মারতে চেয়েছিল? ১১ খুনির কে কোন দায়িত্বে ছিল?

Chandranath Rath murder case: সিবিআইয়ের জমা দেওয়া চার্জশিটের তথ্য অনুযায়ী, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে মূল চক্রান্তকারী হিসেবে উঠে এসেছে সাগর সোনকার এবং তার ভাই সাহেবের নাম। তদন্তকারীদের দাবি, সাগর ও সাহেব দুজনেই একসময় চন্দ্রনাথ রথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 07, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:36 PM IST
চন্দ্রনাথ রথ হত্যামামলায় CBI এর চার্জশিটে ভয়ংকর তথ্য: কেন মারল শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ককে? কবে মারতে চেয়েছিল? ১১ খুনির কে কোন দায়িত্বে ছিল?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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