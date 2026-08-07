/চন্দ্রনাথ রথ হত্যামামলায় CBI এর চার্জশিটে ভয়ংকর তথ্য: কেন মারল শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ককে? কবে মারতে চেয়েছিল? ১১ খুনির কে কোন দায়িত্বে ছিল?

মনোজ মণ্ডল: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আদালতে প্রথম চার্জশিট পেশ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)। বারাসত আদালতে জমা দেওয়া এই চার্জশিটে মোট ১১ জন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করেছে তদন্তকারী সংস্থা। দীর্ঘ তদন্তের পর পেশ করা এই চার্জশিটকে চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়ায় এক বিরাট অগ্রগতি বলেই মনে করা হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, গতবছর অর্থাত্ ২০২৫ এর ডিসেম্বর থেকে চন্দ্রনাথকে মারার প্ল্যান করছিল আততায়ীরা। কিন্তু সুযোগ করে উঠতে পারছিল না।
মূল চক্রান্তকারী ও খুনের পটভূমি
সিবিআইয়ের জমা দেওয়া চার্জশিটের তথ্য অনুযায়ী, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে মূল চক্রান্তকারী হিসেবে উঠে এসেছে সাগর সোনকার এবং তার ভাই সাহেবের নাম। তদন্তকারীদের দাবি, সাগর ও সাহেব দুজনেই একসময় চন্দ্রনাথ রথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল। পুরনো কোনো অসন্তোষ বা উদ্দেশ্য থেকেই এই দুই ভাই গোটা খুনের পরিকল্পনাটি ছকেছিল বলে সিবিআই সূত্রের খবর। সূত্রের খবর, কে হবেন মুখ্যমন্ত্রীর বেশি কাছের? চন্দ্রনাথকে সরিয়ে দিতে পারলে এই খুনি দুই ভাই শুভেন্দুর কাছের বৃত্তে আসতে চেয়েছিলেন। তাই কি এই হত্যকাণ্ড?
উল্লেখ্য, গত ৬ মে রাতে মধ্যমগ্রামে নিজ ভাড়া বাড়িতে ফেরার সময় এক ভয়াবহ আক্রমণের শিকার হন চন্দ্রনাথ রথ। তিনি যখন নিজের গাড়িতে ছিলেন, তখনই অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গাড়ির ভেতরেই গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান তিনি।
গ্রেফতার ৬ শুটার ও ৩ 'মিডিলম্যান'
ঘটনার তদন্তে নেমে সিবিআই এ পর্যন্ত ৬ জন শুটারকে গ্রেফতার করেছে। আদালতের চার্জশিটে ওই ৬ শুটারের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হলো— মনু সিংহ, রাজ সিংহ, গুলু সিংহ, ময়াঙ্ক রাজ মিশ্র, ভিকি মৌর্য এবং নবীন কুমার সিংহ।
শুধু শুটারই নয়, চক্রান্তকারী ও শুটারদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী হিসেবে ৩ জনকে 'মিডিলম্যান' বা মধ্যস্থতাকারী চিহ্নিত করেছে সিবিআই। চার্জশিটে এই ৩ জন অর্থাৎ বিনয় রায়, সঞ্জয় রায় এবং বিকাশ মিশ্রের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, চন্দ্রনাথ রথকে সরাতে এবং খুনের ছক বাস্তবে রূপায়ণ করতে এই তিনজন অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।
পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি
যদিও ১১ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে, তবুও সিবিআই জানিয়েছে যে তদন্ত এখানেই শেষ হচ্ছে না। সিবিআই সূত্রের খবর, এই হাইপ্রোফাইল খুনের ঘটনায় জড়িয়ে থাকা আরও একাধিক ব্যক্তি এখনও অধরা এবং তারা আত্মগোপন করে রয়েছে। পলাতক ওই সন্দেহভাজনদের দ্রুত নাগাল পেতে এবং পুরো চক্রান্তের আরও গভীরের তথ্য উন্মোচন করতে সিবিআই নিজেদের মূল তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।
হাইপ্রোফাইল এই হত্যাকাণ্ডে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য এবং আদালতে পেশ করা সিবিআই চার্জশিটের ফলে মামলাটির পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে।
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