/Chandranath Rath murder case update: চন্দ্রনাথ খুনের বড় আপডেট: উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড রাজকুমার সিং, কী ভাবে হল এই দুর্ধর্ষ অভিযান?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে বিরাট সাফল্য। দিল্লি পুলিস ও সিবিআই (CBI) এবং উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগর পুলিসের যৌথ দলের বড় অভিযানে এই সাফল্য। চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত মূল অপরাধী রাজকুমার সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের ছপার টোল প্লাজা (জাতীয় সড়ক NH-58) থেকে সোমবার সাতসকালে তাকে পাকড়াও করা হয়। ধৃত রাজকুমার সিং উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল বলে জানা গিয়েছে।
রুদ্ধশ্বাস অভিযান
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিল্লি সিবিআই-এর একটি বিশেষ দল এবং মুজফফরনগর পুলিস যৌথভাবে ঘেরাটোপ তৈরি করে। জানা যায়, মূল অভিযুক্ত রাজকুমার সিং হরিদ্বার থেকে একটি গাড়িতে চেপে দিল্লির দিকে পালাচ্ছিল।
সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস ও সিবিআই আধিকারিকরা মুজফফরনগরের জাতীয় সড়ক ৫৮ (NH-58)-এর ওপর অবস্থিত ছপার টোল প্লাজার কাছে ওত পেতে থাকেন। সোমবার সকাল হতেই যখন অভিযুক্তের গাড়িটি টোল প্লাজা পার করার চেষ্টা করে, তখনই চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই আকস্মিক ও বড় পুলিসি অভিযানে পালানোর কোনও সুযোগই পায়নি অভিযুক্ত।
অভিযুক্তর পরিচয়
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত রাজকুমার সিং আদতে উত্তরপ্রদেশের বলিয়া (Ballia) জেলার বাসিন্দা। চন্দনাথকে হত্যার পর থেকেই সে গা-ঢাকা দিয়েছিল। রাজ্য পুলিস ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই তার সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছিল। অবশেষে উত্তরপ্রদেশের হাইওয়ে থেকে তাকে জালে তুলতে সক্ষম হলেন গোয়েন্দারা।
সিবিআই তৎপরতা
রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর, তাঁর আপ্তসহায়কের এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা জাতীয় স্তরে ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছে। ঘটনার গুরুত্ব এবং এর পিছনে গভীর কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতেই দিল্লি সিবিআই-এর ওপর এই মামলার তদন্তভার ন্যস্ত করা হয়।
তদন্তে নেমে সিবিআই জানতে পারে যে, অপরাধ করার পর রাজকুমার সিং গ্রেফতারি এড়াতে ক্রমাগত নিজের অবস্থান বদল করছিল। শেষমেশ হরিদ্বারে গা-ঢাকা দেওয়ার পর সেখান থেকে দিল্লিতে কোনও গোপন আস্তানায় আশ্রয় নেওয়ার ছক কষেছিল সে। কিন্তু তার আগেই ছপার টোল প্লাজায় সিবিআই এবং স্থানীয় পুলিসের যৌথ তৎপরতায় তার সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।
পরবর্তী পদক্ষেপ
মুজফফরনগর পুলিস ও সিবিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধৃত রাজকুমার সিংকে স্থানীয় আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিমান্ডের (Transit Remand) আবেদন জানানো হবে। ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর হওয়ার পর সিবিআই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে নিয়ে যাবে।
এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে আসল কারণ কী ছিল, রাজকুমার সিং একাই এই অপরাধ ঘটিয়েছে নাকি এর পেছনে বড় কোনও রাজনৈতিক বা অপরাধমূলক চক্র জড়িত রয়েছে-- তা ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করলেই স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তবে এই গ্রেফতারি নিঃসন্দেহে সিবিআই-এর বড় সাফল্য মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
