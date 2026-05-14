Chandranath Rath murder case update: চন্দ্রনাথ রথ খুনে বিরাট আপডেট: একমাস ধরে প্ল্য়ান করে মধ্যমগ্রামেই ঘাপটি মেরে পরেছিল আততায়ীরা, কথা বলত 'সিগন্যাল' অ্যাপে

বিক্রম দাস ও মনোজ মণ্ডল: মধ্যমগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য়। ওই একই জায়গায় বসে একমাস আগে থেকে এই খুনের ছক করা হয়েছিল। 'সিগন্যাল' অ্যাপে হত্যাকারীরা এই চক্রান্তের প্ল্যান করেছিল। তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ইতোমধ্যেই তাদেরকে গ্রেফতার করে আরেক মাথার সন্ধান পেয়েছে পুলিস। এই মধ্যমগ্রামের 'বড় মাথাই' কবে কখন চন্দ্রনাথ খুন হবে তা ঠিক করে। এই সুপারি কিলার দের ৭০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল খুনের জন্য। এই ব্যক্তির খোঁজ জানতে পারলেই এই খুনের মোটিভ কী তা সহজেই বোঝা যাবে। তাঁকে গ্রেফতার করতে পারলেই ব্যক্তিগত শত্রুতা না কি, রাজনৈতিক কোনও কারণে এই খুন হয়েছিল, তা বোঝা যাবে। ইতোমধ্যেই ৭ সদস্যের তদন্তকারী দল অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই ব্যক্তির খোঁজ পেয়েছে। তার খোঁজে বিভিন্ন রাজ্যে তল্লাশি অভিযান চলছে।
সিবিআই তল্লাশি
এদিকে বারাসাতে সিবিআই তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া বাইকের স্থান পরিদর্শন।
এই হাইভোল্টেজ কেসে কোমর বেঁধে নামল সিবিআই। এদিন বারাসাতের ১১ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। যে স্থান থেকে চন্দ্রনাথ খুনের ব্যবহৃত মোটরবাইকটি উদ্ধার করা হয়েছিল, এদিন সেই জায়গাটি খতিয়ে দেখেন তাঁরা।
এদিন একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল বারাসাত ১১ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন রেল সাইটিং-এর রাস্তায় পৌঁছান। তদন্তের স্বচ্ছতা ও ডিজিটাল ম্যাপিং-এর জন্য পুরো এলাকাটি ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়।
বাইকটি ঠিক কোন অবস্থানে পড়ে ছিল সকল বিষয় খুঁটিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।
এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, ঘটনার ঠিক পরের দিন একটি মোটরবাইক ওই জায়গায় পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। পরে পুলিশকে খবর দিলে তারা এসে বাইকটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
সেই বাইকটি কী ভাবে সেখানে এল এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে সিসিটিভি ফুটেজ ও পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ চালাচ্ছে সিবিআই।
কে প্রধান অভিযুক্ত?
রাজ সিং উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার আনন্দ নগরের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, রাজ একসময় বালিয়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদে দাঁড়িয়েছিল। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে সে নিজেকে 'অল ইন্ডিয়া ক্ষত্রিয় মহাসভা'-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বলে দাবি করত। এছাড়া চিলখর ব্লক প্রধানকে নিয়ে তাঁর একটি 'মিশন ২০২৬' পোস্টও ছিল। এর পাশাপাশি রাজের ঝুলিতে রয়েছে ক্রাইম রেকর্ডও। প্রায় তিন বছর আগে এক ডিম বিক্রেতাকে গুলি করার ঘটনাতেও তার নাম জড়িয়েছিল। অপরাধী হলেও রাজ শিক্ষিত, মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে পড়াশোনা শেষ করে রাজ। এলাকায় তাঁর বেশ রাজনৈতিক দাপট ছিল।
পুলিস সূত্রে আরও জানা যায়, রাজ সিং লখনউতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে অযোধ্যা থেকে ধরা পড়ে। অন্যদিকে, এই ঘটনার অন্য দুই অভিযুক্ত ময়ঙ্ক মিশ্র এবং ভিকি মৌর্যকে বিহারের বক্সার জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিসের অনুমান, এটি একটি পেশাদার শুটারদের কাজ এবং এই ষড়যন্ত্রে অন্তত আটজন জড়িত থাকতে পারে।
বিস্ফোরক রাজের মা:
ছেলের গ্রেফতারের পর রাজ সিংয়ের মা জামবন্তী সিং পুলিসের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তিনি আজমগড়ের ডিআইজি-র কাছে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন যে, তাঁর ছেলে নির্দোষ। তাঁর দাবি অনুযায়ী, গত ৯ মে সকালে তাঁরা মা-ছেলে মিলে অযোধ্যায় মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। অযোধ্যা থেকে ফেরার পথে পুলিস হঠাৎ করে রাজকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর অভিযোগ, পুলিস মিথ্যে জালে তাঁর ছেলেকে এই খুনের মামলায় ফাঁসিয়েছে।
পুলিসের জালে ধরা পড়া অভিযুক্তদের (রাজ সিং এবং অন্যান্যদের) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। খুনের নেপথ্যে বড় কোনও রাজনৈতিক বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করাই এখন সিবিআই-এর মূল লক্ষ্য।
