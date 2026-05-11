Chandranath Rath Murder: সিলভার রঙের গাড়ি ও UPI পেমেন্টেই ব্রেক থ্রু: শুভেন্দুর PA চন্দ্রনাথ খুনে ভিন রাজ্য থেকে পাকড়াও ৩

Chandranath Rath Murder: সিলভার রঙের গাড়ি ও UPI পেমেন্টেই ব্রেক থ্রু: শুভেন্দুর PA চন্দ্রনাথ খুনে ভিন রাজ্য থেকে পাকড়াও ৩
Suvendu Adhikari PA Death: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনার কিনারা। গ্রেফতার করা হল তিনজনকে। জানা গিয়েছে, ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজন শুটারকে। STF গ্রেফতার করে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে বড়সড় সাফল্য। পাঁচ দিনের মাথায় এসটিএফ-র জালে তিন শুটার। জানা গিয়েছে, ভিন রাজ্য থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তিন অভিযুক্তের নাম রাজ সিং, মায়াঙ্ক মিশ্র ও ভিকি মৌর্য। তিনজনকে বারাসাত আদালতে তোলা হবে।
উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা থেকে রাজ সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে মূলত বালিয়ার বাসিন্দা হলেও বর্তমানে বিহারের বক্সারে থাকত। খুনের পর সে অযোধ্যায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। মায়াঙ্ক মিশ্র ও ভিকি মৌর্য: এই দুই অভিযুক্তকে বিহারের বক্সার থেকে আটক করেছে এসটিএফ। তিন অভিযুক্তকেই ইতোমধ্যেই কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
গত বুধবার, ৬ মে কাজ সেরে মধ্যমগ্রামের ফ্ল্যাটে ফেরার পথে গুলিতে ঝাঁঝরা করা হয় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে। মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় চন্দ্রনাথের গাড়িটিকে সামনে থেকে আটকে দেয় একটি স্টিল কালারের গাড়ি। আর সেই সুযোগই বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় চন্দ্রনাথ ও তার গাড়ির চালককে। গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রাজ্য জুড়ে।
গোটা তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এলাকায় সিসিটিভি। সেই ফুটেজ দেখেই অপরাধে ব্যবহৃত গাড়ি এবং একটি বাইককে পুলিস চিহ্নিত করতে পারে। রবিবার নিবেদিতা সেতুর কাছে সিসিটিভিতে ধরা পড়ে ওই সিলভার রংয়ের গাড়ির ছবি। জানা যায়, খুনের ঘটনার আগে প্রবেশের ছবি। UPI - র মাধ্যমে পেমেন্ট হয় টোলের টাকা। সেই টাকা যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটেছে সেই অ্যাকাউন্টের সূত্রে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিস।
কে ছিলেন চন্দ্রনাথ রথ?
চন্দ্রনাথের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে। মা হাসি রথ আর ভাইকে নিয়ে তার পরিবার। হাসি রথ একসময় ছিলেন তৃণমূলের নেতা। ২০২০ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। আগাগোড়া মেধাবী ছাত্র ছিলেন চন্দ্রনাথ। পড়াশোনা করেছিলেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে। ২০০০ সালে মাধ্যমিক দেন। নজরকাড়া রেজাল্টও করেছিলেন। শৈশবের বন্ধু এলাকাবাসী এবং সহপাঠীদের মতে তাঁর মতো দেশভক্ত বিরল। দেশ সেবার টানেই ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দিয়েছিলেন। যদিও পূর্ণ সময়ের জন্য নয়, শর্ট টার্ম সার্ভিসে। অবসর নেওয়ার পরে একটি করপোরেট সংস্থায় ও পরে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ শুরু করেন।
শুভেন্দুর ছায়াসঙ্গী হিসেবে ক্রমশই উঠে আসে তার নাম। সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। শুভেন্দু যখন তৃণমূলে ছিলেন, তখনও চন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সঙ্গী। সেই সময়ে তৃণমূলের হয়ে কাজ করতেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর হাত ধরে চন্দ্রনাথও বিজেপিতে চলে আসেন। ২০২১-এ বিরোধী দলনেতা হন শুভেন্দু। তখন থেকেই শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক হিসেবে কাজ করেছেন চন্দ্রনাথ।
