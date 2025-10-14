English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Purba Medinipur: শিশুমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হাসপাতাল, গোলমাল থামাতে যেতেই বেধড়ক মার পুলিসকেই...

Purba Medinipur: ফের আক্রান্ত পুলিস। শিশুমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল এগরা মহকুমা হাসপাতালে। মৃত শিশুর পরিবার হাসপাতালে কতর্ব্যরত পুলিসকে বেধড়ক মারধর করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 14, 2025, 01:41 PM IST
কিরণ মান্না: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় শিশুমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল এগরা মহকুমা হাসপাতালে। অভিযোগ, হাসপাতালের এক পুলিস কর্মীকে বেধড়ক মারধর করেছে মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই সেই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

স্থানীয় ও মৃত শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় সাত দিন আগে আলংগিরি এলাকার বাসিন্দা তপন প্রধান তাঁর দু’মাসের অসুস্থ পুত্রসন্তানকে এগরা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। রবিবার সকালে শিশুটির মৃত্যু হয়। এরপরই চিকিৎসকদের গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃত শিশুর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

অভিযোগ, এই সময় হাসপাতালে কর্তব্যরত এক পুলিস কর্মীর সঙ্গে পরিবারের কথা কাটাকাটি হয়। পরবর্তীতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শিশুর পরিবারের কয়েকজন সদস্য ওই পুলিস কর্মীকে ধরে বেধড়ক মারধর করে। পরিবারের অভিযোগ, ওই পুলিস খারাপ উক্তি করেছিলেন, যা থেকেই ঘটনার সূত্রপাত।

ঘটনার খবর পেয়ে এগরা থানার বিশাল পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকা জুড়ে চাপা উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতালের সুপার সমীর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'ঘটনার তদন্তে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, পুলিস প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ ও ভাইরাল ভিডিয়ো বিশ্লেষণ করে হামলাকারীদের শনাক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
purba medinipurchild deathHospital ChaosPolice Attackedbengal newsZee 24 Ghantahospital violence
