WB Assembly Election 2026: টার্গেটে মালদহ-মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগনা: মমতার তালিকায় সংখ্যালঘু মুখের ভিড়, দেখে নিন তালিকা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  WB Assembly Election 2026: টার্গেটে মালদহ-মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগনা: মমতার তালিকায় সংখ্যালঘু মুখের ভিড়, দেখে নিন তালিকা

WB Assembly Election 2026: তৃণমূলের সংখ্যালঘু প্রার্থীর তালিকায় রয়েছে বেশকিছু নতুন নাম। পাশাপাশি বেশকিছু পুরোন জেতা প্রার্থীদের তাদের আসনেই রেখে দেওয়া হয়েছে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 17, 2026, 05:51 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তরবঙ্গের ৩ আসনে লড়াই করছে না তৃণমূল। বাকী আসনগুলিতে প্রার্থী দিয়েছে ঘাসফুল শিবির। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি ২২৬ আসনে জয়ী হবে তৃণমূল কংগ্রেস। এর মধ্যেই বড় বিষয় হল তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক। বিরোধীদের দাবি, এই সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের উপরে ভিত্তি করেই ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। কিন্তু সেদিক থেকে দেখতে গেলে এসআইআর-এ বহু সংখ্যালঘু ভোটের নাম এখনও বিবেচনাধীন। তার মধ্যে গোটা রাজ্যে মোট ৪৭ সংখ্যালঘু প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Add Zee News as a Preferred Source

তৃণমূলের সংখ্যালঘু প্রার্থীর তালিকায় রয়েছে বেশকিছু নতুন নাম। পাশাপাশি বেশকিছু পুরোন জেতা প্রার্থীদের তাদের আসনেই রেখে দেওয়া হয়েছে। চকুলিয়ায় প্রার্থী করা হয়েছে মিনহাজুল আরফিন আজাদকে। কুমারগঞ্জে দাঁড়া করানো হয়েছে তোরাফ হোসেন মণ্ডলকে। অন্যদিকে, ২০২৫ সালে নদিয়ার কালীগঞ্জের উপ নির্বাচনে তাঁর বাবার ফেলে যাওয়া আসনে জয়ী হয়েছিলেন অলিফা আহমেদ। এবার তাঁকে প্রার্থী করছে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূলের চমক মুফতি আবদুল মাতিন। তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে হাড়োয়া থেকে। তিনি আজই তৃণমূলে যোগ দেন। এখন এই ছকে তৃণমূল কতটা কী করতে পারে সেটাই এখন দেখার।

আরও পড়ুন-গেরুয়া-গড় ভাঙতে মরিয়া মমতা, শিলিগুড়ি থেকে বালুরঘাট উত্তরের প্রতি কেন্দ্রে সবুজ চমক

আরও পড়ুন-গুজবের মুখে ছাই দিয়ে প্রায় টলিপ্রভাব মুক্ত তালিকা: নেই ইমন-পরম, বাদ কাঞ্চন-চিরঞ্জিতও

দেখে নিন তৃণমূলের সংখ্যালঘু প্রার্থীদের সম্পূর্ণ তালিকা-

 
উত্তর দিনাজপুর

চোপরা-হামিদুল রহমান
গোয়ালপোখর-মহ. গোলাম রব্বানি
চাকুলিয়া-মিনহাজুল আরফিন আজাদ
ইটাহার-মোশারফ হোসেন

দক্ষিণ দিনাজপুর

কুমারগঞ্জ-তোরাফ হোসেন মণ্ডল

মালদহ

হরিশ্চন্দ্রপুর-মহ. মাতেবুর রহমান
মালতিপুর-আব্দুর রহিম বক্সি
মোথাবাড়ি-মহ. নজরুল ইসলাম
সুজাপুর-সাবিনা ইয়াসমিন

মুর্শিদাবাদ

ফরাক্কা-আমিরুল ইসলাম
সামসেরগঞ্জ-নুর আলম
সুতি-ইমানি বিশ্বাস
জঙ্গিপুর-জাকির হোসেন
রঘুনাথগঞ্জ-আখরুজ্জামান
সাগরদিঘি-বায়রন বিশ্বাস
লালগোলা-ডা আব্দুল আজিজ
ভগবানগোলা-রেয়াত হোসেন সরকার
রানীনগর-সৌমিক হোসেন
ভরতপুর-মুস্তাফিজুর রহমান
রেজিনগর-আতাউর রহমান
বেলডাঙ্গা-রবিউল আলম চৌধুরী
হরিহরপাড়া-নিয়ামত সেখ
নওদা-শাহিনা মুমতাজ
ডোমকল-হুমাযুন কবীর(প্রাক্তন-আইপিএস)
জলঙ্গী-বাবর আলি

নদিয়া

কালীগঞ্জ-আলিফা আহমেদ
পলাশীপাড়া-রুকবানুর রহমান
চোপরা-জাবের সেখ

উত্তর ২৪ পরগনা

পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকি
দেগঙ্গা-আনিসুর রহমান(বিদেশ)
হাড়োয়া-মুফতি আবদুর রহমান
বসিরহাট উত্তর-মহ. তৌসিফ রেহমান

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ক্যানিং পূর্ব-মহ. বাহারুল ইলাম
মগরাহাট পশ্চিম-শামিম আহমেদ
ফলতা-জাহাঙ্গীর খান
ভাঙ্গর-সওকাত মোল্লা
কসবা -জাভেদ আহমেদ খান
সোনারপুর উত্তর-ফিরদৌসি বেগম
মেটিয়াব্রুজ-আব্দুল খালেক মোল্লা

কলকাতা

কলকাতা পোর্ট-ফিরহাদ হাকিম

হাওড়া

পাঁচলা-গুলশান মল্লিক

হুগলি

চণ্ডীতলা-স্বাতী খন্দেকার

পূর্ব মেদিনীপুর

পাঁশকুড়া পশ্চিম-সিরাজ খান

পূর্ব বর্ধমান

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী
কেতুগ্রাম-শেখ সাহনাওয়াজ

বীরভূম
হাসান-ফায়েজুল হক(কাজল শেখ)
মুরারই-মোসারফ হোসেন

 

About the Author
Tags:
WB Assembly Election 2026TMC Minority Candidatetmc candidate list 2026
পরবর্তী
খবর

TMC Candidates List West Bengal Assembly Election 2026: মতুয়াগড়ে এবার সবুজ ঝড়? মমতার প্রার্থীতালিকায় বিরাট চমক
.

পরবর্তী খবর

TMC Candidate List 2026: গুজবের মুখে ছাই দিয়ে প্রায় টলিপ্রভাব মুক্ত তালিকা: নেই ইমন-পরম, বাদ...