/Medicine Shops Strike: দেশজুড়ে ১২ ঘণ্টা বন্ধ থাকছে ওষুধের দোকান, ধর্মঘটের তারিখ জেনে নিয়ে এখনই সতর্ক হোন

Medicine Shops Strike: ধর্মঘটী সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, অবৈধ ই-ফার্মেসিগুলো ভারতের জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি
সন্দীপ প্রামাণিক: হাতের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধ জোগাড় করে রাখুন। কারণ আগামিকাল ২০ মে দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে রসায়নবিদ ও ওষুধ বিক্রেতাদের অন্যতম প্রধান শীর্ষ সংগঠন অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস (AIOCD)। তাদের এই ধর্মঘটকে সমর্থন করছে পশ্চিমবঙ্গের সহযোগী সংগঠন 'দি বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশন'(BCDA)। ফলে বুধবার চাইলেও ওষুধ কিনতে পারবেন না।
কেন এই ধর্মঘট? AIOCD-র বক্তব্য অবৈধ অনলাইন ই-ফার্মেসি জাল ওষুধ বিক্রি করছে। তাদের নকল ও ক্ষতিকারক সস্তা মূল্যের ওষুধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিসিডিএ অবৈধ অনলাইন ই-ফার্মেসির দ্রুত বৃদ্ধি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা এটিকে পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র ভারতের জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান হুমকি হিসেবে বর্ণনা করেছে।
অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট (AIOCD) ভারতের ১২.৪০ লক্ষ ফার্মাসিস্টদের প্রতিনিধিত্ব করে। সংগঠনের দাবি, অবৈধ অনলাইন ই-ফার্মেসি,জাল বা নকল ওষুধের বিস্তার এবং অতিরিক্ত ছাড়ের মাধ্যমে অস্বাস্থ্যকর ও অবৈধ মূল্যের প্রতিযোগিতার প্রতিবাদে ২০ মে ২৪ ঘণ্টার দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ২০ মে-র এই প্রস্তাবিত একদিনের দেশব্যাপী ধর্মঘটের বিষয়ে গত ৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে AIOCD-এর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে। অবৈধ অনলাইন ই-ফার্মেসির দ্রুত বৃদ্ধি, বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলোর ক্ষতিকারক ব্যবসায়িক নীতি (অতিরিক্ত ছাড়) এবং বাজারে জাল ওষুধের ছড়িয়ে পড়ার প্রতিবাদেই এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, কোভিডের সময়ে চালু হয়েছিল অনলাইনে ওষুধ বিক্রি। তার পর থেকে তা চালু রয়েছে। ধর্মঘটী সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, অবৈধ ই-ফার্মেসিগুলো ভারতের জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি। কোনও রকম আইনি নজরদারি ছাড়াই এরা ব্যবসা করছে। প্রায়শই কোনও বৈধ প্রেসক্রিপশন বা সঠিক যাচাইকরণ ব্যবস্থা ছাড়াই ওষুধ বিক্রি করছে। এই অনিয়ন্ত্রিত প্ল্যাটফর্মগুলোর কারণে নেশাজাতীয় বা আসক্তি তৈরি করে এমন ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক, নকল ওষুধ এবং নিম্নমানের ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য অবাধে বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে। অনলাইনে সহজে পাওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে নিজে নিজে ওষুধ খাওয়ার প্রবণতা, ওষুধের অপব্যবহার, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং গ্রাহকদের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।
