Left Front candidate list 2026: ভোটের বড় খবর: বামেদের প্রার্থীতালিকায় ছোট আঙারিয়া কাণ্ডে অভিযুক্ত তপন ঘোষ

Left Front candidate list 2026: ভোটের বড় খবর: বামেদের প্রার্থীতালিকায় ছোট আঙারিয়া কাণ্ডে অভিযুক্ত তপন ঘোষ
Left Front candidate list 2026: পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় বাম প্রার্থী তপন ঘোষ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে বড় খবর। ছাব্বিশেও বামেদের প্রার্থীতালিকায় ছোট আঙারিয়া গণহত্যায় অভিযুক্ত তপন ঘোষ! পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থেকে ভোটে লড়ছেন তিনি।
ছাব্বিশে বাংলায় ২ দফায় বিধানসভা ভোট। ২৩ এপ্রিল আর ২৯ এপ্রিল। ৪ মে ভোটগণনা ও ফলাফল। নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই বিজেপি এখনও পর্যন্ত ২ দফায় প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছে। আর বামেদের ৩ দফায়। গতকাল, সোমবার তৃতীয় দফায় রাজ্যের আরও ১৫ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বামেরা। সেই তালিকা নাম রয়েছে আঙারিয়া গণহত্যায় অভিযুক্ত তপন ঘোষের। একুশের বিধানসভা ভোটেও বাম-প্রার্থী ছিলেন তিনি। সেবার ২২,৯১২ ভোট পেয়ে ছিলেন তৃতীয় স্থানে।
রাজ্যে তখন ক্ষমতায় বামেরা। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় দাপুটে নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন তুন ঘোষ। কিন্তু বাম জমানার শেষের দিকে একাধিক বিতর্কে নাম জড়ায় তাঁর। ২০০১ সালের ৪ জানুয়ারি। ছোট আঙারিয়া গ্রামে তৃণমূল কর্মী বক্তার মণ্ডলের বাড়িতে গুলিবর্ষণ ও আগুন লাগিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয় ৫ জনকে। সেই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে নাম ওঠে আসে তপনের। বস্তুত, নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির মিছিলেও হামলার অভিযোগে জেলও খেটেছেন তিনি।
ছোট আঙারিয়াকাণ্ডে অভিযুক্ত ছিলেন সিপিএমের আরেক নেতা সুকুর আলিও। ২০১১ সালে পালাবদলের পর অবশ্য সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছেম তিনি। কিন্তু তপন এখনও রাজনীতি সক্রিয় বলেও দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। একদা বাম জমানার প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের ছায়াসঙ্গী ছিলেন তপন।
