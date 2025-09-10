English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mid-day meal: মিডে-ডে মিলে বিরিয়ানি! চেটেপুটে খেল পড়ুয়ার দল...

Chicken biriyani mid-day meal: বিদ্যালয়ে ১৬১ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে বর্তমানে। শিক্ষক রয়েছে মোট ৫ জন। সবাইকেই চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ান শিক্ষকরা। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 10, 2025, 05:13 PM IST
অনুপ কুমার দাস: নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের শিবনিবাস জিএসএফ প্রাথমিক বিদ্যালয় মিড ডে মিলে আজ ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়ানো হল বিরিয়ানি। বিরিয়ানি পেয়ে ভীষণ খুশি ছাত্রছাত্রীরা। 

বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসে না, এরকম লোকের সংখ্যা হাতে মেলা ভার। আট থেকে আশি, বিরিয়ানি ভালোবাসে সবাই। কিন্তু বিরিয়ানি খাওয়ার ইচ্ছে হলেও, অনেকেরই সেই সামর্থ্য থাকে না। আর্থিকভাবে দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা সেই বিরিয়ানি খাওয়ার ইচ্ছে বা শখ, দুটো থেকেই বঞ্চিত হয়। ৫ সেপ্টেম্বর ছিল শিক্ষক দিবস। সেই উপলক্ষেই শিক্ষকদের উদ্যোগে আজ স্কুলে মিড ডে মিলে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো হল চিকেন বিরিয়ানি।

ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে বিরিয়ানি পেয়ে খুবই খুশি। অভিভাবকেরাও শিক্ষকদের এই উদ্যোগে খুবই খুশি হয়েছেন বলে জানান। বিদ্যালয়ে ১৬১ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে বর্তমানে। শিক্ষক রয়েছে মোট ৫ জন। সবাইকেই চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ানো হয়। বাচ্চাদের আনন্দ দেখে শিক্ষকরাও খুবই খুশি। উল্লেখ্য, এর আগে মিড ডে মিলে স্কুলের বাচ্চাদের ইলিশ মাছ ভাজা, খিচুড়ি খাওয়ানোর ঘটনাও ঘটেছে সুন্দরবনের দুটি স্কুলে।

