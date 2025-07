West Bengal UGC NET 2025 Topper: UGC-NET রেজাল্টে প্রথম! কাটোয়ার গর্ব নিলুফার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মমতা, শুভেচ্ছা আরেক কৃতী রিক্তাকেও...

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায় এবং সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: UGC NET JRF 2025-এ অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক কার্ড ১ কাটোয়ার গর্ব নিলুফা ইয়াসমিন (Nilufa Yasmin)।

সাফল্যের শিখরে উঠে গোটা কাটোয়াকে (Katwa) গর্বিত করেছেন নিলুফা ইয়াসমিন। সর্ব ভারতীয় স্তরের অন্যতম কঠিন প্রতিযোগিতা UGC NET JRF 2025 পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে (Bengali Literature) ১০০ পার্সেন্টাইল নম্বর পেয়ে অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক ১ অর্জন করেছেন তিনি। কাটোয়ার পালিটা রোড এলাকার বাসিন্দা নিলুফার এই কৃতিত্বে উৎসবে মেতেছে তার পরিবার, পাড়া, এমনকি গোটা শহর।

এই খবর দু'দিন আগেই জি ২৪ ঘন্টা সবার আগে করেছিল। আর তারপরেই শুভেচ্ছাবার্তায় ভরে গিয়েছিল নিলুফা এবং তাঁর পরিবার।

এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Bandyopadhyay) প্রথম স্থানাধিকারী নিলুফা দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রিক্তা চক্রবর্তীকে (Rikta Chakraborty) ট্যুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

Congratulations to Nilufa Yasmin of Katwa in Purba Bardhaman for scoring 100 percentile and securing first position in India in UGC –NET June, 2025 in Bengali and to Rikta Chakraborty of Kolkata for securing second position in India in UGC-NET June, 2025 in Mass Communication and…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 24, 2025