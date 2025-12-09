English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mamata Banerjee on NREGA: বড় খবর! ১০০ দিনের কাজ এবার থেকে বাংলাতেই, ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা...

Mamata Banerjee on 100 days work: তাঁর সরকারের উন্নয়ন প্রসঙ্গে ফের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মমতার দাবি, '১৪ বছরে আমরা যে উন্নয়ন করেছি, সারা পৃথিবীতে এমন হয়নি।' শেষে ২০২৬ সালের ভোটকে সামনে রেখে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তৃণমূলই ক্ষমতায় আসবে। বিজেপি, তোমরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে যাও!'

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 9, 2025, 03:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এই কাগজ ভ্যালুলেস!' ১০০ দিনের কাজের শর্ত নিয়ে কেন্দ্রের চিঠি ছিঁড়ে ফেললেন মমতা

কোচবিহারের জনসভা থেকে কেন্দ্রের উপর তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নতুন শর্তাবলীকে ‘অসম্মানজনক’ (New conditions for 100 days work)।

আখ্যা দিয়ে জনসমক্ষে সেই সংক্রান্ত কাগজ ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানালেন তিনি। ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় উজালা প্রকল্প ফের সক্রিয় হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি সাফ বলেন, 'বিজেপি ভোটের সময় টাকা দেয়, নাটক করে।'

পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজের (NREGA) বকেয়া টাকা না দেওয়া এবং নতুন করে শর্ত চাপানোর অভিযোগে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের উপর চরম ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কোচবিহারের রাসমেলার জনসভা থেকে এই ইস্যুতে রীতিমতো নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

কেন্দ্রের শর্ত আসলে ‘অপমান’ 

কেন্দ্রের নয়া শ্রম কোড রাজ্যে লাগু হবে না, এই কথা আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পাঠানো কিছু শর্তাবলী নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন তিনি। মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি কেন্দ্রের তরফ থেকে আসা চিঠি বা সেই সংক্রান্ত একটি কাগজ তুলে ধরেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'হঠাৎ করে গত পরশু দিন একটা চিঠি দিয়েছে আমাদের এক বছর পর। তাতে বলছে ৬ ডিসেম্বর থেকে শর্ত দিয়েছে। ত্রৈমাসিক লেবার বাজেট দেখাতে হবে, সময় কোথায়? এটা ডিসেম্বর মাস, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন।'

এরপরই মুখ্যমন্ত্রী সেই শর্তগুলির ভুল দিকগুলো তুলে ধরেন:

সীমিত কাজ: 'একটা গ্রামে মাত্র ১০ জন কাজ পাবে। হয় কখনও? একটা পরিবারেই তো ১০টা গরিব লোক থাকে।'

অসম্ভব সময়সীমা: 'তারপরে বলছে ট্রেনিং দিতে হবে। কবে ট্রেনিং দেবেন? আর কবে কাজ দেবেন?'

এই সব শর্তকে 'অসম্মানজনক' 'অপমানজনক' বলে উল্লেখ করে তিনি তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে কাগজটি উঁচিয়ে ধরে কেন্দ্রকে একহাত তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,'আবার আমরা ক্ষমতায় আসব। কর্মশ্রীর ৭৫ দিন এবার কাজ হয়েছে। ৭০ দিন হয়ে গিয়েছে। আরও ৭৫ থেকে ৮০ দিন করব। ১০০ দিনের কাজ বাংলাই করবে। এই কাগজটা ভ্যালুলেস। এর কোনও ভ্যালু নেই। আমি এটাকে মনে করি অসম্মান, অপমান।' এরপরই জনসমক্ষে তিনি কাগজটি ছিঁড়ে ফেলে দেন। যদিও পরে তিনি বলেন, এটি কেন্দ্রের কোনও নোটিস নয়, তাঁর ব্যক্তিগত নোট।

'তোমাদের ভিক্ষে চাই না'

১০০ দিনের কাজের ৫১ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা আটকে রাখা নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তোমাদের ভিক্ষে আমরা চাই না। ১০০ দিনের কাজ বাংলাই করবে।' তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে জানান, তৃণমূল আবার ক্ষমতায় আসবে এবং 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের মানুষের জন্য ৭৫ থেকে ৮০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করা হবে।

এছাড়া, শিক্ষক নিয়োগের মামলায় সিপিএম-বিজেপির বিরুদ্ধে 'রাম এবং বাম' জোট করে চাকরি খাওয়ার অভিযোগও করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, '১৪ বছরে আমরা যে উন্নয়ন করেছি, সারা পৃথিবীতে এমন হয়নি।' শেষে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বলেন, তৃণমূলই আবার ক্ষমতায় ফিরবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

