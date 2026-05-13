/Suvendu Adhikari: রাজ্যে কোনও অবৈধ টোল চলবে না, সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়মিত বর্ডার কো-অর্ডিনেশন মিটিং: নয়া সরকারের কড়া পদক্ষেপ

Chief Minister Suvendu Adhikari: ১৬ মে থেকে থানাগুলির মালখানা পরিদর্শন শুরু করে দু’সপ্তাহের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৫ মে দুপুর ১২টার মধ্যে বৈধ ও অবৈধ সমস্ত টোল সংগ্রহ কেন্দ্রের তালিকা আন্ডার সেক্রেটারির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ।
পিয়ালি মিত্র: নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর বেআইনি অস্ত্র এবং বিস্ফোরকের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ। ১৬ মে থেকে রাজ্যজুড়ে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারে বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ। এডিজি আইনশৃঙ্খলা তরফে সব জেলার পুলিশ সুপার এবং কমিশনারকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই অভিযানের দৈনিক রিপোর্ট ADG, CID-কে পাঠাতে বলা হয়েছে। আগামী দু’সপ্তাহ ধরে সেই রিপোর্ট সংকলন করা হবে। সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন মামলায় বাজেয়াপ্ত থানার মালখানায় রাখা অস্ত্র ও গুলি ১৫ মে-র মধ্যে ফিজিক্যালি যাচাই করে মালখানা রেজিস্টারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। SDPO ও DSP-দের ১৬ মে থেকে থানাগুলির মালখানা পরিদর্শন শুরু করে দু’সপ্তাহের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অবৈধ টোল সিন্ডিকেটে রাশ
একইসঙ্গে অবৈধ টোল সিন্ডিকেটেও রাশ টানতে কড়া উদ্যোগ নয়া সরকারের। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা আটকে টোল নেওয়া হয়। এবার সেগুলি বন্ধের নির্দেশ। অবৈধ টোল গেট, ড্রপ গেট ও বেআইনি টাকা তোলার পয়েন্ট বন্ধের নির্দেশ নবান্নের। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনুমোদনহীন টোল গেট, ব্যারিকেড ও সংগ্রহ কেন্দ্র চিহ্নিত করে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—
১) নিজেদের এলাকায় থাকা সমস্ত অবৈধ টোল বা ড্রপ গেট চিহ্নিত করতে হবে।
২) তা দ্রুত সরিয়ে ফেলতে বা বন্ধ করতে হবে।
৩) পুনরায় যাতে অনুমতি ছাড়া চালু না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
এছাড়াও ওই সমস্ত অবৈধ পয়েন্টে যে কোনো ধরনের টাকা আদায় অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত বৈধ টোল সংগ্রহ কেন্দ্রের তালিকা, কোন সংস্থা টোল তুলছে এবং টেন্ডারের মেয়াদ কতদিন— সেই তথ্যও দ্রুত জমা দিতে বলা হয়েছে। ১৫ মে দুপুর ১২টার মধ্যে বৈধ ও অবৈধ সমস্ত টোল সংগ্রহ কেন্দ্রের তালিকা আন্ডার সেক্রেটারির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ। নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়েছে।
অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত অপরাধ রুখতে নির্দেশিকা
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত অপরাধ রুখতে নির্দেশিকা জারি রাজ্য পুলিসের। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিয়মিত বর্ডার কো-অর্ডিনেশন মিটিংয়ের নির্দেশ রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলার। সীমান্ত এলাকায় অপরাধ দমন ও গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান জোরদার করতে নিয়মিত বর্ডার কো-অর্ডিনেশন মিটিং করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তৃপক্ষ। সমস্ত সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ প্রশাসনকে এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে—
১) সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে সক্রিয় অপরাধী, বর্ডার ‘টাউট’দের চিহ্নিতকরণ, গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি এবং তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপ পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত বৈঠক করতে হবে।
২) বর্ডার কো-অর্ডিনেশন মিটিংয়ের মিনিটস বা কার্যবিবরণী যথাযথ মাধ্যমে IG, IB এ বিএসএফ-এর কাছে পাঠাতে হবে। তিনিই সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ করবেন এবং বৈঠকের এজেন্ডাও ঠিক করবেন।
৩) থানা স্তরে প্রতি মাসে একবার বর্ডার কো-অর্ডিনেশন মিটিং করতে হবে। SDPO স্তরে প্রতি তিন মাস অন্তর এই সমন্বয় বৈঠক আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
