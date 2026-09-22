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রাজ্য ওয়েলফেয়ার চাইল্ড কমিটির সাধু উদ্যোগ: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দত্তক নিতে চাওয়া পরিবারের কাছে শিশু ফিরিয়ে দিল

State welfare Child Committee: স্থানীয় এক প্রতিবেশী যাদের সন্তান ছিল না, তাদের হাতে তুলে দিয়ে ওই যুগল নিজের দেশে চলে যায়। সেই সময় শিশুটিকে দত্তক দেওয়ার বিষয়টি নোটারি করা হয়, তার রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 22, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:33 PM IST
রাজ্য ওয়েলফেয়ার চাইল্ড কমিটির সাধু উদ্যোগ: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দত্তক নিতে চাওয়া পরিবারের কাছে শিশু ফিরিয়ে দিল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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