/রাজ্য ওয়েলফেয়ার চাইল্ড কমিটির সাধু উদ্যোগ: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দত্তক নিতে চাওয়া পরিবারের কাছে শিশু ফিরিয়ে দিল

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আইনের থেকেও একটি শিশুর স্বার্থের গুরুত্ব অনেক বেশি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দত্তক নিতে চাওয়া পবিরারে কাছে শিশু ফিরিয়ে দিল চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। পড়াশোনা করতে এসে নাগাল্যান্ড ছেলে এবং মিজোরামের একটি মেয়ের প্রেম। সেখান থেকে ২০২৩ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে জন্ম হয় ওই শিশুটির।
স্থানীয় এক প্রতিবেশী যাদের সন্তান ছিল না, তাদের হাতে তুলে দিয়ে ওই যুগল নিজের দেশে চলে যায়। সেই সময় শিশুটিকে দত্তক দেওয়ার বিষয়টি নোটারি করা হয়, তার রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি।
সমস্যা তৈরি হয় ওই সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে।
লিখিত ভাবে বাচ্চার দত্তক না নেওয়ায় কাগজে কলমে বাবা মা পরিচয় দিতে পারছিলেন না ওই ভারতীয় পরিবার।
শেষে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে সাহায্য চাইতে গেলে তারা বাচ্চাটিকে নিজের হেফাজতে নিয়ে নেয়।
অনেক কিছু করেও তাঁরা বাচ্চা নিজেদের কাছে না পেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন।
আইনজীবী সৌম্য শুভ্র রায় বলেন, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি তারা নিজেরাই বলেছে যে বাচ্চাটি কোনও ভাবে অবহেলিত হয়নি। ওরা নিজের সন্তানের মত করেই মানুষ করছিলেন।।
কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিতেই বাচ্চাটিকে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। এবং নিম্ন আদালত থেকে বাচ্চার দত্তক নেওয়ার আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, দত্তক নেওয়ার নিয়ম ঠিক ভাবে মানা হয়নি এই যুক্তিতে কোনও শিশুকে বাবা-মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিতে পারে না চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। প্রয়োজন ছাড়া কোনও শিশুকে সরকারি হেফাজতে রাখাও উচিত নয়। একটি শিশু ভাল রয়েছে কি না সে দিকে নজর দেওয়া উচিত। শিশুটিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার পালক বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই কাজ করতে হবে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে।
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশে আরও বলেন, ভবিষ্যতে শিশুটি কেমন থাকে, তা দেখতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সেক্রেটারিকে প্রতি তিন মাস অন্তর শিশুটির ভাল থাকা, বেড়ে ওঠার রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে।
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