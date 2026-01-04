Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডায় ব্রেক, ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে ঘন কুয়াশার চাদর! দুদিন পর থেকে শীতের আসল খেলা শুরু...

Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডায় ব্রেক, ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে ঘন কুয়াশার চাদর! দুদিন পর থেকে শীতের আসল খেলা শুরু...
West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে পারদ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বেড়েছে। দু দিন একই রকম থাকবে আবহাওয়া। মঙ্গলবার/বুধবার থেকে ফের কমবে তাপমাত্রা।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপট। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস। পার্বত্য এলাকায় তুষারপাত! উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা নামবে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত পরিবর্তন নেই। দুদিন পর থেকে নামবে পারদ।
সিস্টেম:
উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান। পূর্ব বাংলাদেশের উপর একটি ঘুর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। উত্তর-পূর্ব আসাম ও সংলগ্ন এলাকায় আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।
দক্ষিণবঙ্গ:
দক্ষিণবঙ্গে পারদ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বেড়েছে। দুদিন একই রকম থাকবে আবহাওয়া। কলকাতায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে তাপমাত্রা থাকতে পারে। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের পারা পতনের আশঙ্কা। দু থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে বুধবার থেকে শুক্রবার এর মধ্যে।
ওড়িশার উপকূলে বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকবে। কুয়াশার ঘনঘটা বাড়বে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং নদিয়া, মুর্শিদাবাদ-সহ সংলগ্ন এলাকায়।
উত্তরবঙ্গ:
দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের চার জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। দার্জিলিং-এর পার্বত্য উঁচু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা। সান্দাকফু, ঘুম, ধোত্রে, মানেভঞ্জন, চটকপুরের মত উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাত হবার সম্ভাবনা।
দার্জিলিং জেলা-সহ সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ২ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। পার্বত্য এলাকা এবং ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতে তাপমাত্রা ৭ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। সোমবার থেকে নামবে তাপমাত্রা। তিন ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপট। আজ রবিবার ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে।
কলকাতা:
তাপমাত্রা আরও এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ল। কনকনে ঠান্ডার সাময়িক বিরতি। তবে শীতের আমেজ চলবে। মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা একই রকম আবহাওয়া। মঙ্গলবার/বুধবার থেকে ফের কমবে তাপমাত্রা। পরবর্তী দু-তিন দিনের অর্থাৎ ওই কেন্দ্রের আগেই তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে; অনুমান আবহাওয়া দফতরের।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৩ থেকে ৯৮ শতাংশ।
ভিন রাজ্যে:
শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা রাজধানী দিল্লি, পঞ্জাব, চন্ডিগড়, হরিয়ানা, রাজস্থানে। ঘন কুয়াশার চরম সতর্কতা রাজধানী দিল্লিতে। ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়েও ঘন কুয়াশার চরম দাপট।
