Durga Puja 2025: ষষ্ঠীতে হাজির প্যান্ডেলে, ঢাক বাজিয়ে, নাড়ু বানিয়ে আনন্দে মাতলেন চিনা কনস্যুলেটের ডেপুটি কনসাল জেনারেল

Durga Puja 2025: চাইনিজ কনস্যুলেট কলকাতার ডেপুটি কনসাল জেনারেল মিস্টার কুইং ইয়ং-সহ ১০ জন প্রতিনিধি এই পুজোয় হাজির হন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 28, 2025, 05:00 PM IST
Durga Puja 2025: ষষ্ঠীতে হাজির প্যান্ডেলে, ঢাক বাজিয়ে, নাড়ু বানিয়ে আনন্দে মাতলেন চিনা কনস্যুলেটের ডেপুটি কনসাল জেনারেল

বিধান সরকার: কলকাতা থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে গ্রামের পুজো দেখতে হাজির চিনা নাগরিকরা। ষষ্ঠীর সকালে পান্ডুয়ার অজ গাঁ ভুঁইপাড়া বারোয়ারি পুজো কমিটির দুর্গাপূজার হাজির হন ১০ চিনা নাগরিক। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

চাইনিজ কনস্যুলেট কলকাতার ডেপুটি কনসাল জেনারেল মিস্টার কুইং ইয়ং-সহ ১০ জন প্রতিনিধি এই পুজোয় হাজির হন। এলাকার শিশুরা ফুল ও চন্দনের ফোটা দিয়ে তাদের স্বাগত জানান। পরে ঢাক বাজান, আলপনা দেওয়া,  নাড়ু পাকানো ও মা দুর্গার সামনে আরতি করেন । ছোট ছোট শিশুরা তাদের হাতের তৈরি মাটির মূর্তি ও হাতে আঁকা ছবি উপহার হিসেবে তুলে দেন বিদেশীদের হাতে।

কুইং ইয়ং বলেন, এখানকার পরিবেশ, পুজোর আচার মানুষের ভালবাসা সবকিছুই আমার ভালো লেগেছে। আমি এটা খুব ভালোভাবে এনজয় করেছি। দুর্গাপূজায় বাঙ্গালীদের কাছে নাড়ু একটা স্পেশাল খাবার। এটা আমি তৈরি করতে পেরে খুব ভালো লাগছে, প্রথম তৈরি করলাম। তার সঙ্গে ঢাক বাজালাম। আমি গ্রামের দুর্গাপুজোয় এই প্রথমবার এলাম এটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

About the Author
Tags:
Durga Puja 2025PanduaDurga Puja in PanduaChinese people in Durga Puja
