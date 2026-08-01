Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /নিমন্ত্রণ করা সত্বেও বিবাহ বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে না যাওয়ায় ৫০০ টাকা জরিমানা! বিপাকে নিমন্ত্রিতরা

নিমন্ত্রণ করা সত্বেও বিবাহ বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে না যাওয়ায় ৫০০ টাকা জরিমানা! বিপাকে নিমন্ত্রিতরা

Chinsurah Poster: স্থানীয় সূত্রের দাবি, এলাকার এক ব্যক্তিকে চুল-দাড়ি কেটে অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য ওই কর্মী নাকি ২০০ টাকা পর্যন্ত পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 01, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:35 PM IST
নিমন্ত্রণ করা সত্বেও বিবাহ বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে না যাওয়ায় ৫০০ টাকা জরিমানা! বিপাকে নিমন্ত্রিতরা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দু'বেলা চেকআপ, গুড় জল-গো খাদ্য, পুলিসি তত্ত্বাবধানে রাজার হালে ১৫ গরু
2
3
4
5