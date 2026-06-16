Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Chinsurah school row: বিদ্যুৎ বিলের জাঁতাকলে শৈশব!তালা বন্ধ স্কুলঘর, তীব্র গরমে মাটিতে বসেই ক্লাস খুদেদের

Chinsurah school row: বিদ্যুৎ বিলের জাঁতাকলে শৈশব!তালা বন্ধ স্কুলঘর, তীব্র গরমে মাটিতে বসেই ক্লাস খুদেদের

Electricity bill dispute: বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয় চুঁচুড়ার একটি নামী স্কুল। মর্নিং সেকশনে চলে প্রাইমারি স্কুল। ডে সেকশনে হাইস্কুল। মঙ্গলবার  মর্নিং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুলে এসে দেখেন তাদের জন্য বরাদ্দ ঘরটি তালা দেওয়া। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 16, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:23 PM IST
Chinsurah school row: বিদ্যুৎ বিলের জাঁতাকলে শৈশব!তালা বন্ধ স্কুলঘর, তীব্র গরমে মাটিতে বসেই ক্লাস খুদেদের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিদ্যুৎ বিলের জাঁতাকলে শৈশব!তালা বন্ধ স্কুলঘর, তীব্র গরমে মাটিতে বসেই ক্লাস খুদেদের
electricity bill dispute5 min ago
2
Abhishek Banerjee19 min ago
3
US Iran Peace Deal59 min ago
4
US B52 Bomber Crash1 hr ago
5
Abhishek Banerjee1 hr ago