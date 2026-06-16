/Chinsurah school row: বিদ্যুৎ বিলের জাঁতাকলে শৈশব!তালা বন্ধ স্কুলঘর, তীব্র গরমে মাটিতে বসেই ক্লাস খুদেদের

বিধান সরকার: স্কুলের বিদ্যুতের বিল কে দেবে? এই নিয়ে প্রাইমারি ও হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের টানাপোড়েনের জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হল একদল নিষ্পাপ খুদেকে। এই তীব্র গরমে ক্লাসরুমের চাবি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত স্কুলের সামনের খোলা মাঠের মাটিতে বসেই শুরু হল তাদের পঠন-পাঠন। চুঁচুড়ার ঐতিহ্যবাহী বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ে এই বেনজির ঘটনাটি ঘটেছে।
ঘটনার প্রেক্ষাপট ও কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব
জানা গিয়েছে, এই বিদ্যালয়টির মর্নিং সেকশনে চলে প্রাইমারি স্কুল এবং ডে সেকশনে বসে হাই স্কুল। প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও খুদে পড়ুয়ারা এবং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসে দেখেন, তাদের জন্য বরাদ্দ ক্লাসরুমগুলোতে হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। চাবি না পেয়ে বাধ্য হয়ে তীব্র গরমে খোলা আকাশের নিচে মাটিতে বসেই ক্লাস শুরু করতে হয় বাচ্চাদের।
প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতাপ মণ্ডল অভিযোগ করেন, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা প্রতি মাসে তাঁদের কাছ থেকে ৪,০০০ টাকা করে বিদ্যুতের বিল বাবদ নগদ দাবি করেন। গত কয়েক মাস সেই টাকা না দেওয়ায় এই বিপত্তির কারণ। তবে প্রাইমারি কর্তৃপক্ষের প্রশ্ন, স্কুলে যেখানে সোলার প্যানেল বসানো রয়েছে, সেখানে প্রতি মাসে কেন নির্দিষ্টভাবে চার হাজার টাকাই দিতে হবে? পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, গরমের হাত থেকে বাচ্চাদের বাঁচাতে প্রধান শিক্ষককে মাইক হাতে নিয়ে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়, 'কেউ পারলে বাড়ি থেকে পাখা নিয়ে আসুন, গরমে বাচ্চাদের খুব কষ্ট হচ্ছে।'
ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও বিধায়কের হস্তক্ষেপ
এই ঘটনায় চরম ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিভাবকরা। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, "দুই কর্তৃপক্ষের মধ্যে কী সমস্যা তা আমরা জানি না। কিন্তু এই ভয়ানক গরমে আমাদের বাচ্চারা কেন কষ্ট পাবে?" এমনকি মর্নিং স্কুল শেষ হওয়া মাত্রই বাচ্চাদের তাড়া দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে ডে স্কুলের বিরুদ্ধে।
ঘটনার খবর পেয়েই বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ে ছুটে যান চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। তিনি প্রাইমারির প্রধান শিক্ষকের সাথে সরাসরি কথা বলেন এবং ফোনে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। বিধায়ক পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে জানান, 'খুব বড় কোনো সমস্যা নয়, স্কুলের দুটি বিভাগের মধ্যকার ছোট ভুল বোঝাবুঝি। আলোচনার মাধ্যমেই এর সমাধান সম্ভব। আমি দুই পক্ষকেই সময় দিয়েছি, দ্রুত বৈঠক করে মিটিয়ে নেওয়া হবে। তবে এই ধরনের বিষয় নিয়ে হইচই করলে স্কুলের বদনাম হয়, যা একদমই সমীচীন নয়।' বিধায়কের আশ্বাসের পর সাময়িকভাবে পরিস্থিতি শান্ত হলেও, শিক্ষাঙ্গনের এমন পরিবেশ নিয়ে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ।
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