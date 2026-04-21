West Bengal Assembly Election 2026: 'দল করার দরকার নেই', ভোট প্রচারের মাঝেই মেজাজ হারিয়ে বিস্ফোরক দেবাংশু- কেন?

Debangshu Bhattacharya looses control: ভাঙাচোরা টালির চাল, কিছুটা পলিথিন দেওয়া ঢাকা একটি বাড়িতে ভোট চাইতে যান দেবাংশু। সেখানেই ক্ষোভের সুরে কর্মীদের বলেন, "ছেড়ে দিন। এই জন্যই এই অবস্থা... কী করতে পার্টি করছেন...?" কেন মেজাজ হারালেন দেবাংশু?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 21, 2026, 06:17 PM IST
দেবাংশু ভট্টাচার্য

বিধান সরকার: ভোট প্রচারের মাঝেই মেজাজ হারালেন তৃণমূলের তরুণ তুর্কী প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। দলীয় কর্মী মারা গেলেও খোঁজ নেয় না নেতৃত্ব। একথা শুনেই মেজাজ হারালেন চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।

চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য এদিন হুগলি স্টেশন সংলগ্ন কৃষ্ণপুর লাইন ধারে প্রচারে যান। সেখানে ভাঙাচোরা টালির চাল, কিছুটা পলিথিন দেওয়া ঢাকা একটি বাড়িতে ভোট চাইতে যান তিনি। সেই বাড়ি বাসিন্দা ছিলেন প্রয়াত তৃণমূল কর্মী লঙ্কেশ্বর সরকার। তাঁর স্ত্রী ইলা সরকার ছিলেন সেই সময় বাড়িতে। তৃণমূল প্রার্থীকে দেখে স্বামীর কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন মহিলা।

তাঁর দুঃখের কথা শুনে দেবাংশু রীতিমতো ক্ষোভের সুরে কর্মীদের বলেন, "ছেড়ে দিন। এই জন্যই এই অবস্থা। সামান্য বুথের সভাপতি পর্যন্ত আসেননি! এই বুথের লোক কই? কী পার্টি করছেন? কী করতে করছেন? ছেড়ে দিন। দরকার হলে ফাঁকা থাকবে বুথ। সারা জীবন পার্টি করেছে। স্ট্রোক হওয়ার পরেও ১৫ বছর দল করেছে। একমাস আগে মৃত্যু হয় তাঁর। আর সে মারা যাওয়ার পর কেউ একজনও এল না! শুধু বুকে একটা ব্যাচ আর উত্তরীয় পড়ে নেতা হওয়ার জন্য দল করার দরকার নেই।"

এরপর ওই মহিলার নম্বর নিয়ে বলেন, "আমি যোগাযোগ করব।" প্রয়াত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীকে দেবাংশু বলেন, "আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি আর কি বলব।" এরপর মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলেন,"আশীর্বাদ করি, ভালো থাকো। ভালো হোক।"

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

