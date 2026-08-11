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বিজেপি সেজে বামেদের আইন অমান্য কর্মসূচিতে হামলা তৃণমূল নেতার, গ্রেফতার 'পুষ্পা'

Hooghly Puspa Arrested: বিধানসভা নির্বাচনের পর কিছুদিন অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। গতকাল বামেদের আইন অমান্যে কিছু লোকজন নিয়ে পৌঁছে যান সেখানে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 11, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:40 PM IST
বিজেপি সেজে বামেদের আইন অমান্য কর্মসূচিতে হামলা তৃণমূল নেতার, গ্রেফতার 'পুষ্পা'

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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