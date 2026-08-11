বিজেপি সেজে বামেদের আইন অমান্য কর্মসূচিতে হামলা তৃণমূল নেতার, গ্রেফতার 'পুষ্পা'

বিধান সরকার: সোমবার বামেদের আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে চুঁচুড়ায়। পুলিসের কাজে বাধা ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগে আটক করা হয় ৪০ বাম কর্মী- সমর্থককে। রাতে ৩৭ জনকে মুক্তি দেওয়া হয় চুঁচুড়া থানা থেকে। বাকী চারজনকে আজ আদালতে পেশ করা হবে।
মঙ্গলবার সকালে তৃণমূল নেতা সুরেশ সাউকে গ্রেফতার করে পুলিস। সুরেশ সাউ একসময় বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক ছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাত ধরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। সাহাগঞ্জের ডানলপ মাঠে সেই যোগদান সভায় নিজেকে 'পুষ্পা' বলে পরিচয় দেন।
বিধানসভা নির্বাচনের পর কিছুদিন অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। গতকাল বামেদের আইন অমান্যে কিছু লোকজন নিয়ে পৌঁছে যান সেখানে। বামেদের পথসভায় হামলার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। অশান্তি পাকানো, পুলিসের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পুস্পা সুরেশকে গ্রেফতার করে পুলিস।
আজ তাকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হবে। রাজনৈতিক মহলের খবর, বিজেপি থেকে তৃণমূল, তারপর হাওয়া ঘুরতেই ফের বিজেপি হওয়ার চেষ্টা করছেন সুরেশ সাউ। আর তার জেরেই এই সমস্যা।
সুরেশের গ্রেফতার নিয়ে চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, একজন তৃণমূলের নেতা গেরুয়া ঝান্ডা নিয়ে কোন একটা রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে গিয়ে গন্ডগোল পাকাবে আর বিজেপির বদনাম হবে, এটা আমাদের দল কখনও মেনে নেবে না। আমরা বারবার বলছি এই দখলদার এই জুলুমবাজির রাজনীতি চলবে না কোন সমস্যা হলে তার জন্য তো পুলিস আছে প্রশাসন আছে। আগামী দিনে আমরা সজাগ থাকব তৃণমূলের কোন নেতা বিজেপি সেজে এইভাবে গন্ডগোল না পাকাতে পারে।
সুরেশ সাউ বলেন, জয় শ্রীরামের পতাকা সিপিএমের চাপে খুলছে, এটা তো মেনে নেওয়া যায় না। সিপিএমের লোকদের গুছিয়ে গুছিয়ে বাটাম দেওয়া হবে। হিন্দু ধর্মের একটা প্রতীক, সেটা খুলে নেওয়া! এই আপমান আমরা মানব না। ধোলাই হবে।
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