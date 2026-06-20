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স্বপ্ন সফল! সিপাহী থেকে ভারতীয় সেনার লেফটেন্যান্ট, গুসকরার চিরঞ্জিত বাংলার গর্ব

Chiranjit Banerjee Indian Army Lieutenant Officer: ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইণ্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি (আইএমএ)-র কঠোর প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট পদে নিযুক্ত হয়েছেন গুসকরার চিরঞ্জিত ব্যানার্জি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 20, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:42 PM IST
স্বপ্ন সফল! সিপাহী থেকে ভারতীয় সেনার লেফটেন্যান্ট, গুসকরার চিরঞ্জিত বাংলার গর্ব
Image Credit: লেফটেন্যান্ট চিরঞ্জিত ব্যানার্জি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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