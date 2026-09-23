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ঋতপন্থী তৃণমূল বিধায়কের স্ত্রীর গাড়িতে রড-পাথর নিয়ে ভয়ংকর হামলা! কারা ঘটাল এই বর্বরোচিত কাজ?

Chopra MLA Wife Car Attacked: আচমকাই একদল দুষ্কৃতী গাড়িটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ভাঙচুর করা হয় গাড়ির পিছনের ও পাশের কাচ। গাড়িতে থাকা বিধায়কের স্ত্রীর গলার চেন ছিনিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। হামলার সময় গাড়ির চালককেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। চোপড়ায় বিধায়ক হামিদুল রহমানের স্ত্রীর গাড়িতে এই হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার ৩।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 23, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:34 PM IST
ঋতপন্থী তৃণমূল বিধায়কের স্ত্রীর গাড়িতে রড-পাথর নিয়ে ভয়ংকর হামলা! কারা ঘটাল এই বর্বরোচিত কাজ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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