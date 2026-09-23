/ঋতপন্থী তৃণমূল বিধায়কের স্ত্রীর গাড়িতে রড-পাথর নিয়ে ভয়ংকর হামলা! কারা ঘটাল এই বর্বরোচিত কাজ?

ভবানন্দ সিংহ: বুধবার চোপড়ায় ঋতব্রত তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের সহধর্মিণী মরিয়ম নেশার গাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ ঘিরে ছড়াল ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটে চোপড়া পাবলিক হলের সামনে। অভিযোগ, আচমকাই একদল দুষ্কৃতী গাড়িটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ভাঙচুর করা হয় গাড়ির পিছনের ও পাশের কাচ। গাড়িতে থাকা বিধায়কের স্ত্রীর গলার চেন ছিনিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। হামলার সময় গাড়ির চালককেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তাঁর একটি আঙুল ভেঙে যায় বলে জানা গিয়েছে। এরপর কোনওরকমে গাড়িটি নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সরাসরি চোপড়া থানায় পৌঁছন চালক। সেখানে ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে চোপড়া থানার পুলিস।
স্থানীয় সূত্রে
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে চোপড়ায় বিধায়ক হামিদুল রহমানের বাড়ির সামনে তাঁর স্ত্রীর গাড়িটি থামে। অভিযোগ, সেই সময় হঠাৎই কয়েকজন দুর্বৃত্ত রড ও পাথর নিয়ে গাড়িটির উপর চড়াও হয় এবং এলোপাথাড়ি ভাঙচুর চালাতে শুরু করে। গাড়িটির সামনের ও পাশের কাচ সম্পূর্ণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। গাড়িতে সেই সময় বিধায়কের স্ত্রী মরিয়ম নেশা এবং এক শিশু থাকা সত্ত্বেও হামলাকারীরা আক্রমণ থামায়নি বলে অভিযোগ।
রাজনৈতিক বিরোধের সম্পর্ক নেই
মরিয়মের গাড়ির চালকের বর্ণনা ও প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তিনজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। বিধায়ক হামিদুল রহমানের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র এলাকায় ত্রাসের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে। তাঁর অভিযোগ, অভিযুক্তরা দিনের বেলায় বিজেপির নাম ভাঙিয়ে ঘোরাফেরা করলেও এই ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক বিরোধের সম্পর্ক নেই। এটি দুষ্কৃতীদের সন্ত্রাস ও লুটপাটের ঘটনা বলেই দাবি বিধায়কের।
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