  • Chopra Blast: বোতলে ভরা হাজার হাজার ব্লেডের টুকরো, পাশে বোম- ভোটমুখী চোপড়ায় ভয়ংকর রহস্যময় বিস্ফোরণ

West Bengal Assembly Election 2026: রহস্য ঘনীভূত। এ কি নিছক কোনও দুষ্কৃতীর কাজ, নাকি ভোটের আগে বড় কোনও অশান্তির ইঙ্গিত? অনেকেই এর মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 16, 2026, 06:22 PM IST
ভোটমুখী চোপড়ায় রহস্যময় বিস্ফোরণ

ভবানন্দ সিং: ভোটমুখী চোপড়ায় রহস্যময় বিস্ফোরণ। গভীর রাতে রহস্যময় বিস্ফোরণ আর আগুন। সেই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য। আতঙ্কে রাত কাটালেন চোপড়া পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। 

অভিযোগ, চোপড়া পঞ্চায়েতের ভেরিভেরীর বাসিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের অঞ্চল সভাপতি শ্যাম মহম্মদের বাড়িকে লক্ষ্য করেই পরিকল্পিত নাশকতার ছক কষেছিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার গভীর রাতে। আনুমানিক ৩টে নাগাদ। হঠাৎই বিকট বিস্ফোরণের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় স্থানীয়দের। শ্যাম মহম্মদ জানান, শব্দ শুনে উঠে তিনি দেখেন তাঁর ঘরের জানালায় আগুন জ্বলছে। চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। সম্মিলিত চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। 

কিন্তু তারপর সামনে আসে আরও ভয়ঙ্কর চিত্র। অভিযোগ, জানালার পাশে রাখা ছিল চারটি বোতল। যার মধ্যে ভরা ছিল হাজার হাজার ব্লেডের টুকরো। পাশাপাশি ছিল অন্তত ১০টি বড় আকারের শব্দবাজি বা চকলেট বোম। স্থানীয়দের আশঙ্কা, আগুন ছড়িয়ে পড়লে বোমাগুলি ফেটে গিয়ে বোতলগুলো বিস্ফোরিত হত। আর সেই সঙ্গে ছিটকে যেত ধারালো ব্লেড। যা থেকে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারত।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে সমস্ত বিস্ফোরক সামগ্রী। শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে এই ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা। শ্যাম মহম্মদ নিজেও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি।

যদিও ভোটের আবহে এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা তৈরি হয়েছে। অনেকেই এর মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন। এলাকার বাসিন্দা সাদেক আলী বলেন, “এমন ঘটনা আগে কখনও দেখিনি। আমরা আতঙ্কিত। দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক।”

সব মিলিয়ে রহস্য ঘনীভূত। এ কি নিছক দুষ্কৃতীর কাজ, নাকি ভোটের আগে বড় কোনও অশান্তির ইঙ্গিত? উত্তর খুঁজছে গোটা চোপড়া।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Chopra Blast, West Bengal Assembly Election 2026, TMC
