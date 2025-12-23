Christmas in Purulia: কেকের গন্ধে ম ম করছে পুরুলিয়া! উৎসবের আমেজে কর্মসংস্থানও খুশি বাড়িয়েছে বড়দিনের...

Christmas in Purulia: কেকের গন্ধে ম ম করছে পুরুলিয়া! উৎসবের আমেজে কর্মসংস্থানও খুশি বাড়িয়েছে বড়দিনের...
Christmas in Purulia: রাতদিন কেক তৈরি হচ্ছে। সকলেই যাতে এই কেক মুখে নিতে পারেন সেই ভাবেই দাম রাখা হয়েছে। শহরের কেক বিক্রেতাদের মতে, বড়দিনের উৎসবের সময় কেক ভালোই বিক্রি হচ্ছে। কেকের স্বাদ, গন্ধ এবং আমেজে মত্ত লালমাটির দেশ।
মনোরঞ্জন মিশ্র: বড়দিন (Christmas) মানেই কেক খাওয়া। বড়দিন তো এসেই গেল। তাই ক্রিসমাসের হাওয়ায় জমে উঠেছে পুরুলিয়ার কেক বাজারও (Cake Market)। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেক কারখানায় কেক তৈরিতে তুঙ্গে কর্মীদের ব্যস্ততা। স্থানীয় প্রস্তুতকারকরা জানাচ্ছেন, প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে পুরুলিয়ায় (Purulia) কেকের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়। ক্রিসমাসের আগের সপ্তাহে বিক্রি থাকে তুঙ্গে। এবারেও ছবিটা এক।
দামও থাকে জনসাধারণের নাগালের মধ্যেই। ছোট কেক ৩০ টাকা থেকে শুরু করে বড় সাইজের কেক ২০০ টাকায় পর্যন্ত বিকোচ্ছে। রোল কেক, পেস্ট্রি কেক, ফ্রুট কেক-- নানা স্বাদের কেক তৈরি হচ্ছে পুরুলিয়ার স্থানীয় কারখানায়। পুরুলিয়া জেলার তৈরি কেক স্বাদ ও গন্ধে ভালো, তাই এর চাহিদাও বাড়ছে। জেলার বাইরেও ক্রেতারা আগ্রহ দেখাচ্ছেন। শহর থেকে শুরু করে গ্রাম-- সর্বত্র এখন কেকের মিষ্টি সুবাসে ভরে উঠেছে পরিবেশ।
তবে শুধু উৎসবের আমেজই নয়, কর্মসংস্থানও বাড়াচ্ছে কেক। উৎসবের এই সময়েই বহু কর্মী কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। ক্রিসমাসকে কেন্দ্র করে বেড়ে-ওঠা এই কেক বাজার আজ পুরুলিয়ার অর্থনীতিতেও উৎসবের হাসি এনে দিয়েছে। এক কেক ফ্যাক্টরির মালিক সোমনাথ দত্ত বলেন, বছর বছর বড়দিনের উৎসবে কেকের চাহিদা বাড়ছে। এই সময়ে ফ্যাক্টরিতে কর্মীদের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে । রাতদিন কেক তৈরি হচ্ছে । সকলেই যাতে এই কেক মুখে নিতে পারেন সেই ভাবে দাম রাখা হয়েছে।
শহরের কেক বিক্রেতাদের মতে, বড়দিনের উৎসবের সময় কেক ভালোই বিক্রি হচ্ছে। পুরুলিয়ায় তৈরি কেকের চাহিদাই বেশি। সাধারণ মানুষও এই খুশিতে মগ্ন। তাঁরাও একমত, বড়দিনের উৎসব মানেই কেক খাওয়া। সেক্ষেত্রে পুরুলিয়ার কেকই তাঁদের প্রথম পছন্দ। স্বাদ, গন্ধ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও এই কেক ভালো।
