Chunchura Assembly Election Results 2026: দেবাংশু কি পারবেন জনপ্রিয়তার জোয়ারে বাজিমাত করতে নাকি বিজেপি-র সুবীর হাসবেন শেষ হাসি?

Chunchura Assembly Election Results 2026: দেবাংশু কি পারবেন জনপ্রিয়তার জোয়ারে বাজিমাত করতে নাকি বিজেপি-র সুবীর হাসবেন শেষ হাসি?
Chunchura Assembly Election Results 2026: চুঁচুড়ায় তৃণমূলের বাজি দেবাংশু ভট্টাচার্য। বিজেপি-র ভরসা সুবীর নাগ। দেখা যাক কী খেলা হয়?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চুঁচুড়া হুগলি লোকসভা আসনের অধীনস্থ সাতটি কেন্দ্রের অন্যতম। এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভা, চুঁচুড়া-মগরা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পোলবা-দাদপুর ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বিধানসভা নির্বাচন থেকেই এই কেন্দ্রটি বাংলার নির্বাচনী মানচিত্রের অংশ হয়ে রয়েছে।
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চুঁচুড়ায় নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩,১৪,২৭৪ জন, যা ২০১৯ সালের ৩,০৩,৭২০ জনের তুলনায় বেশি। মোট ভোটারের মধ্যে তফসিলি জাতিভুক্ত ভোটারদের হার ছিল ২১.৬২ শতাংশ, মুসলিম ভোটারদের হার ছিল ৭ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতিভুক্ত ভোটারদের হার ছিল ৩.৭১ শতাংশ। এই নির্বাচনী এলাকাটি মূলত শহুরে প্রকৃতির; এখানকার ৭৪.৫৪ শতাংশ ভোটার পৌর এলাকায় এবং ২৫.৪৬ শতাংশ ভোটার গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন। এখানে ভোটার উপস্থিতির হার ধারাবাহিকভাবেই বেশ উচ্চ ছিল—২০২১ সালে এই হার রেকর্ড করা হয় ৮১.০৬ শতাংশ, যা ২০১৯ সালের ৮১.১৯ শতাংশ এবং ২০১৬ সালের ৮২.২৫ শতাংশের তুলনায় সামান্য কম।
আজকের লড়াই
বিজেপি: সুবীর নাগ
তৃণমূল: দেবাংশু ভট্টাচার্য
কংগ্রেস: মইনুল হক
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
গত কয়েক দশকে চুঁচুড়া ১৮টি বিধানসভা নির্বাচনের সাক্ষী হয়েছে। যার মধ্যে ১৯৭৩ সালের একটি উপনির্বাচনও রয়েছে। এখানে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক'ই সবচেয়ে সফল দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা এই আসনটি মোট ১১ বার জিতেছে। দলটির বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে শম্ভুচরণ ঘোষ এবং নরেন দে—উভয়েই পাঁচবার করে এই কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন; এর মধ্যে নরেন দে ১৯৮৭ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে টানা জয়লাভ করেছিলেন। কংগ্রেস দল এই আসনে তিনবার জয়ী হয়েছে, অন্যদিকে ১৯৭৩ সালের উপনির্বাচনে একজন নির্দল প্রার্থী জয়মাল্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ২০১১ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের অসিত মজুমদার এই আসনটি নিজের দখলে রেখেছেন এবং টানা তিন মেয়াদে জয়ী হয়েছেন। ২০১১ সালে তাঁর প্রথম জয়টি ছিল অত্যন্ত নির্ণায়ক ছিল। সেই নির্বাচনে তিনি পাঁচবারের বিধায়ক নরেন দে-কে ৪৪,৫৯২ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন। তবে পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে তাঁর জয়ের ব্যবধান ক্রমশ কমেছে। ২০১৬ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রণব কুমার ঘোষের বিরুদ্ধে তিনি ২৯,৬৮৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন এবং ২০২১ সালে সেই ব্যবধান কমে দাঁড়ায় ১৮,৪১৭ ভোটে। উল্লেখ্য। ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায় ফরওয়ার্ড ব্লককে তৃতীয় স্থানে ঠেলে দিয়েছিলেন। বিজেপি যখন সুপরিচিত বাঙালি চলচ্চিত্র তারকা এবং তৎকালীন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ২০২১ সালের নির্বাচনে সেই কৌশলটি প্রায় সফল হতে বসেছিল। তাঁর শক্তিশালী নির্বাচনী পারফরম্যান্স ভোটারদের মনোভাবের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল। তাছাড়া, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁর প্রাপ্ত ভোটের অগ্রগমন এই জল্পনার জন্ম দিয়েছে যে। বিজেপি হয়তো ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁকে পুনরায় প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। যেহেতু বর্তমানে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কংগ্রেস একটি বৃহত্তর জোটের অংশীদার, তাই এই জোটের উপস্থিতি তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ককে আরও বিভক্ত করে দিতে পারে। যা আসন্ন নির্বাচনী লড়াইকে আরও বেশি হাড্ডাহাড্ডি ও তীব্র করে তুলবে।
এবার কী হতে চলেছে
নিজেদের জয়ের ধারাবাহিকতার সুবাদে চুঁচুড়ায় তৃণমূল কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস জোটের সম্ভাব্য পুনরুজ্জীবন—যার অন্যতম শরিক হবে ফরোয়ার্ড ব্লক—তৃণমূলের নির্বাচনী সম্ভাবনার সামনে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ এর ফলে জোটটি তাদের সেই ঐতিহ্যবাহী ভোটব্যাঙ্কের একাংশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হতে পারে, যা বিগত বছরগুলোতে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে সরে গিয়েছিল।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
