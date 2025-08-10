English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Post Master Arrested: ২০২১ সালে ১ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমে তারা নিজের নিজের অর্থ অ্যাকাউন্টে জমা করেন। তাদের সবার মিলিয়ে জমা করা টাকার পরিমাণ ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 10, 2025, 08:21 PM IST
Post Master Arrested: জমা দেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব, আদালতের নির্দেশে প্রাক্তন পোস্ট মাস্টারকে ধরল পুলিস

অরূপ লাহা: আমানতকারীদের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা কাণ্ডে এবার সিআইডির হাতে গ্রেফতার হলেন প্রাক্তন পোস্ট মাস্টার। ধৃতের নাম  বিদ্যুৎ সুর। রবিবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার বুলচন্দ্রপুরে তার বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ সুরকে গ্রেফতার করে সিআইডি। সিআইডি অফিসারদের একটি দল রবিবার বিকালে বিদ্যুৎ সুরের বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করে কলকাতার ভবানী ভবনে নিয়ে যায়। সোমবার ধৃতকে আদালতে পেশ করা হবে বলে সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। 

জামালপুর উপ-ডাকঘরে সঞ্চয়ের টাকা গচ্ছিত রেখে প্রতারিত হওয়া একটি পরিবার জামালপুর হাটতলা এলাকার বাসিন্দা। সেই পাল পরিবারের বক্তব্য, তাদের পরিবারের সকলেই পরিশ্রম করে রোজগার করা অর্থ থেকে কিছু কিছু করে জমিয়ে রাখতেন। জমানো অর্থ জামালপুর সাব-পোস্ট অফিসে গচ্ছিত রাখার জন্য সুরজিৎ পাল এবং তার বাবা, মা,দিদি ও জামাইবাবু  আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট খোলেন।

২০২১ সালে ১ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমে তারা নিজের নিজের অর্থ অ্যাকাউন্টে জমা করেন। তাদের সবার মিলিয়ে জমা করা টাকার পরিমাণ ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। তদানীন্তন জামালপুর সাব- পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার বিদ্যুৎ সুর ওই টাকা গ্রহণ করে সিল স্ট্যাম্প দিয়ে তাদের সবার অ্যাকাউন্ট বই ইস্যু করে দেন।

ফিক্সড ডিপোজিটের মেয়াদ ১ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সুরজিতের মা রাধারাণী দেবী। তাঁর চিকিৎসার জন্য কলকাতা-সহ ভিন  রাজ্যের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। তখন টাকার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়লে পাল পরিবারের সদস্যরা অগ্রিম ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙিয়ে টাকা তুলে নেওয়ায় জন্য জামালপুর সাব পোস্ট অফিসে যান। তখনই পোস্ট মাস্টারের কথা শুনে তাদের মাথায় হাত পড়ে যায়। তারা বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন। এরপর টাকা ফেরত না পেয়ে তারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয়। তৎকালীন পোস্ট মাস্টার গ্রেফতারের পর পরিবারের প্রতিক্রিয়া, আদালত ও সিআইডির ওপর আমাদের আস্থা রয়েছে। চাই ওই পোস্ট মাস্টারের কঠিন সাজা হোক।

