/সংসার সামলানোর আড়ালে বিপুল অস্ত্রের ডিল! ব্যাগে ২০০ রাউন্ড গুলি নিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও গৃহবধূ

মনোজ মণ্ডল: অশোকনগরে সিআইডি-র বড় সাফল্য, ম্যাজিক গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক মহিলাকে ধরল গ্রেফতার করল। রবিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে এক বড়সড় সাফল্য পেল পুলিস। নৈহাটি-অশোকনগর রোডের ৮ নম্বর মোড় এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সিআইডি ও অশোকনগর থানার পুলিস যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করে। সেখানে একটি 'ম্যাজিক' গাড়ি আটক করা হয়। সেই গাড়ি থেকে পূজা বিশ্বাস নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ওই মহিলার ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। রাজ্য পুলিসের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) একটি বড় আন্তঃরাজ্য অস্ত্র পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করতেই এই ঝটিকা অভিযান চালায়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত পূজা বিশ্বাসের বাড়ি হাবরা পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর ব্যাগ থেকে ৪টি ৭ এমএম পিস্তল এবং ২টি ৯ এমএম পিস্তল পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে ১২টি ম্যাগাজিন এবং প্রায় ২০০ রাউন্ড তাজা কার্তুজ। পুলিস তাঁর কাছ থেকে নগদ ১২ হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতের কাছ থেকে একটি ট্রেনের টিকিটও উদ্ধার হয়েছে।
তদন্তকারী কর্মকর্তাদের দাবি, বিহার থেকে এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আনা হয়েছিল। হাবরা ও সংলগ্ন এলাকায় চড়া দামে সেগুলি বিক্রি করার উদ্দেশ্য ছিল ওই মহিলার। উদ্ধার হওয়া ট্রেনের টিকিট খতিয়ে দেখে সিআইডির অনুমান, এই ঘটনার সঙ্গে বিহারের মুঙ্গের জেলার অস্ত্র পাচার চক্রের গভীর যোগসূত্র রয়েছে।
রবিবার সকালে ব্যস্ত রাস্তার ওপর সিআইডি-র এই নাটকীয় অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে গোটা অশোকনগর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ঠিক কার কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই চক্রের পেছনে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিস। চক্রের বাকি সদস্যদের খোঁজে এবং মূল চাঁইদের হদিশ পেতে ধৃত মহিলাকে জোরদার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে সিআইডি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)