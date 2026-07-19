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সংসার সামলানোর আড়ালে বিপুল অস্ত্রের ডিল! ব্যাগে ২০০ রাউন্ড গুলি নিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও গৃহবধূ

Ashoknagar: উত্তর চব্বিশ পরগণা অশোক নগর থেকে সিআইডি ৬ অস্ত্র উদ্ধার করেছে সিআইডি। গ্রেফতার এক গৃহবধূ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৬ টা আর্মস এবং ২০০ রাউন্ড মতো গুলি পেয়েছে। মহিলাই নিয়ে যাচ্ছিল। বিহার থেকে এনে পাচারের সময় ধরা পড়ে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 19, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:09 AM IST
সংসার সামলানোর আড়ালে বিপুল অস্ত্রের ডিল! ব্যাগে ২০০ রাউন্ড গুলি নিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও গৃহবধূ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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