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অভিষেকের প্রাক্তন দেহরক্ষীদের বয়ানে মহাবিস্ফোরণ! সুমিতের কাছে কীভাবে যেত জমি দুর্নীতির টাকা? ফাঁস সব সত্যি

Abhishek Banerjee PA Sumit Roy: তদন্তে যে নথি সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সুমিত রায় ও আরও কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির লেনদেন সংক্রান্ত ভূমিকা উঠেছে। তদন্তে সময় পুলিশকর্মী ও চালকদের BNSS-এর ১৮০ ধারায় রেকর্ড করা হয়। তাঁরা বয়ানে জানান, জমি জালিয়াতির লেনদেন থেকে পাওয়া টাকার একটি অংশ সুজয় হাজরা সুমিত রায়ের অফিসে গিয়ে পৌঁছে দিত। এছাড়া সুমিত ও সুজয়ের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে চার্জশিটে আরও চারজনের সাক্ষ‍্য পেশ করেছে সিআইডি 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 13, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:59 PM IST
অভিষেকের প্রাক্তন দেহরক্ষীদের বয়ানে মহাবিস্ফোরণ! সুমিতের কাছে কীভাবে যেত জমি দুর্নীতির টাকা? ফাঁস সব সত্যি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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