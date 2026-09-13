/অভিষেকের প্রাক্তন দেহরক্ষীদের বয়ানে মহাবিস্ফোরণ! সুমিতের কাছে কীভাবে যেত জমি দুর্নীতির টাকা? ফাঁস সব সত্যি

পিয়ালী মিত্র: আরও বিপাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও জালে জড়াচ্ছেন ভাইপো? সুমিত আগেই বলেছেন যে সিআইডিকে তিনি সব তথ্য দেবেন, সবকিছু বলে দেবেন সিআইডিকে। নিজের চোখে সব নাকি দুর্নীতি দেখেছেন— এমনই বোমা ফাটিয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আর এবার মুখ খুলতে চাইছেন অভিষেকের দেহরক্ষীরাও। সিআইডির চার্জশিটে চাঞ্চল্যকর বয়ান। সুজয়-সুমিতের আর্থিক লেনদেনের দাবি, অভিষেকের দুই প্রাক্তন দেহরক্ষীর বয়ানে বিস্ফোরক দাবি সামনে আসছে।
সুজয়ের গাড়ি চালকের বয়ানেও সুমিতের উল্লেখ রয়েছে। জমি কারবারের টাকায় লেনদেনের যে তথ্য, তাও ফাঁস। শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় CID-র প্রথম চার্জশিট ঘিরে তোলপাড়। সিআইডির তদন্তে উঠে এসেছে প্রভাবশালী যোগ ও আর্থিক লেনদেনের বিস্ফোরক তথ্য। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জমি জালিয়াতির একটি বড় অংশের টাকা সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হত সুমিত রায়ের অফিসে। এই তথ্য শুধু নথি বা প্রমাণের ভিত্তিতেই নয়, খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই প্রাক্তন পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার (PSO) এবং ধৃত সুজয় হাজরার গাড়ির চালকদের জবানবন্দিতেও এই বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে।
গত ২ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আদালতে শালবনি জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার প্রথম চার্জশিট পেশ করে রাজ্য পুলিসের গোয়েন্দা শাখা (সিআইডি)। সুজয় হাজরা-সহ মোট ৬ জনের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট জমা পড়ে। প্রাথমিক এই চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে সুমিত রায়ের সরাসরি নাম না থাকলেও, গোটা দুর্নীতি চক্র পরিচালনা এবং আর্থিক লেনদেনে তাঁর প্রভাবশালী ভূমিকার বিস্তারিত তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণ তুলে ধরেছে সিআইডি। চার্জশিটে মোট ২০ জন সাক্ষীর বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে।
চার্জশিটে যে ২০ জনের সাক্ষ্য রয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই প্রাক্তন পিএসও (পুলিসকর্মী) এবং সুজয় হাজরার গাড়ি চালক-সহ মোট দুই চালকের জবানবন্দি। তদন্তের সময় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (BNSS) ১৮০ ধারায় তাঁদের বয়ান রেকর্ড করেন তদন্তকারীরা।
চার্জশিট অনুযায়ী, তদন্তে সংগ্রহ করা নথিপত্রে সুমিত রায় ও আরও কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছে। বয়ানে ওই দুই পুলিসকর্মী ও চালকেরা জানিয়েছেন- জমি জালিয়াতির লেনদেন থেকে আদায় হওয়া টাকার একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত সুমিত রায়ের অফিসে গিয়ে পৌঁছে দিতেন মূল অভিযুক্ত সুজয় হাজরা।
শুধু দেহরক্ষী বা চালক নন, সুমিত ও সুজয়ের এই বিপুল আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে চার্জশিটে আরও চারজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য যুক্ত করেছে সিআইডি। জমি বিক্রির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করা দুই দালাল সিআইডিকে জানিয়েছেন, জমি জালিয়াতির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের একটি বিশাল অংশ সুমিত রায়কে পৌঁছে দিতেন সুজয় হাজরা।
১৮০ বিএনএসএস ধারায় বয়ান দেওয়া দুই স্থানীয় ব্যবসায়ী তদন্তকারীদের কাছে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা একাধিকবার সুজয় ও সুমিতের মধ্যে হাতবদল ও আর্থিক লেনদেন হতে নিজেদের চোখে দেখেছেন। তবে তাঁদের দাবি, সুমিত রায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় ভয়ে ও আতঙ্কে এতদিন তাঁরা মুখ খোলার সাহস পাননি। তদন্তকারীদের ইঙ্গিত, চার্জশিটে উল্লেখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং ধৃতদের মুখোমুখি জেরার পর এই মামলায় আগামী দিনে সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে আরও কড়া আইনি পদক্ষেপ ও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।
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