/বড় খবর: ভুয়ো চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে, সুমিত রায়ের নাম ভাঙিয়ে ৩০ লক্ষের লেনদেন কি আসলে অভিষেকের অ্যাকাউন্টে? রহস্যভেদে সিআইডি

পিয়ালি মিত্র: সরকারি চাকরির লোভ দেখিয়ে কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে তোবপাড় রাজ্য রাজনীতি। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানায় রুজু হওয়া ভুয়ো নিয়োগ মামলায় ইতোমধ্যেই একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে সিআইডি। মামলায় জড়িয়েছে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নামও। সবথেকে বড় প্রভাবশালী নাম এখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়। ভুয়ো চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে প্রায় ৩০-৪০ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ তার এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে। এই টাকা কি তাহলে ঘুরপথে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে যেত? এই চাঞ্চল্যকর প্রশ্নে উত্তাল রাজ্য।
অভিযোগের সূত্রপাত
গত জুন মাসে হাওড়ার নলপুরের এক বাসিন্দা ডেবরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরা তাঁকে সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দেন এবং এ বিষয়ে আশিক কাজি ইমামের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। আশিক কাজি নিজেকে নবান্নের কর্মী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দেন। অভিযোগ, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ধাপে ধাপে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। এমনকি, প্রতারণার জাল বিস্তার করতে বলা হয় যে এই বিপুল অর্থের ভাগ পৌঁছবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়ের কাছে।
প্রতারণার কৌশল
তদন্তে উঠে এসেছে এক সুসংগঠিত প্রতারণা চক্রের চিত্র:
প্রাথমিক দাবি: বিভিন্ন সরকারি দফতরে স্থায়ী চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথমে ১২টি পদের কথা বলা হয় এবং ১২ জন প্রার্থী জোগাড় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।
টাকা লেনদেন: প্রতি প্রার্থীর কাছ থেকে ৩.৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম হিসেবে মোট ২১.২ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। অভিযোগকারী বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে সেই টাকা জোগাড় করেন।
হোটেল বৈঠক: একটি হোটেলে সুজয় হাজরা অভিযোগকারীর সঙ্গে দেখা করেন এবং আশিক কাজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সেখানে ১২ লক্ষ টাকা দেওয়া হলে সুজয় হাজরা নিজের কাছে ২ লক্ষ টাকা রেখে বাকি ১০ লক্ষ টাকা আশিক কাজির হাতে তুলে দেন বলে অভিযোগ।
পরবর্তীতে ডেবরা থানার আমাটি গ্রামের একটি হোটেলে ১২ জন প্রার্থীর থেকে আরও ১২ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। Appointment Letter দেওয়ার নাম করে পরে আরও ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়।
ভুয়ো প্রক্রিয়া ও হুমকি
প্রার্থীদের বিশ্বাস অর্জন করতে তাঁদের কলকাতার খাদ্য ভবন ও বিকাশ ভবনে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন অফিস ঘোরানো হয়। এমনকি গড়বেতা হাসপাতালে তাঁদের ভুয়ো মেডিক্যাল পরীক্ষাও করানো হয়। এরপর ডাকযোগে আসল নিয়োগপত্র পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশিক কাজি ভুয়ো 'Appointment Letter' তুলে দেন।
দীর্ঘদিন পার হলেও অরিজিনাল নিয়োগপত্র না মেলায় সংশ্লিষ্ট দফতরে যোগাযোগ করে চাকরিপ্রার্থীরা জানতে পারেন যে সেগুলি সম্পূর্ণ জাল। প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে টাকা ফেরত চাইলে অভিযুক্তরা কোনো সন্তোষজনক উত্তর না দিয়ে উল্টে ভয়ভীতি দেখায় এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ।
সিআইডির তদন্ত ও গ্রেফতারি
গত ১৬ জুন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দেবরা থানায় সুমিত রায়, আশিক কাজি ইমাম, সুজয় হাজরা-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির ধারায় মামলা রুজু হয়। তদন্তের গতি বাড়িয়ে পুলিস ও সিআইডি ইতিমধ্যেই প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকে এবং মূল অভিযুক্ত আশিক কাজি ইমামকে গ্রেফতার করেছে। মামলা সূত্রে সিআইডি সুমিত রায়কেও দফায় দফায় তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।
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