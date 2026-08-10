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বড় খবর: ভুয়ো চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে, সুমিত রায়ের নাম ভাঙিয়ে ৩০ লক্ষের লেনদেন কি আসলে অভিষেকের অ্যাকাউন্টে? রহস্যভেদে সিআইডি

Sumit Roy Interrogation by CID: ভুয়ো চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে প্রায় ৩০-৪০ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ তার এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে। এই টাকা কি তাহলে ঘুরপথে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে যেত? এই চাঞ্চল্যকর প্রশ্নে উত্তাল রাজ্য। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 10, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:08 PM IST
বড় খবর: ভুয়ো চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে, সুমিত রায়ের নাম ভাঙিয়ে ৩০ লক্ষের লেনদেন কি আসলে অভিষেকের অ্যাকাউন্টে? রহস্যভেদে সিআইডি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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